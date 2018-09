Fostul premier Dacian Cioloș îi răspunde lui Daea, pe tema pestei porcine: Nu au luat nicio măsură de prevenție în 2017 

Fostul premier Dacian Cioloș a spus duminică la Digi 24 că în 2016 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) își făcea treaba, dar de când s-a instalat domnului Daea la ministerul Agriculturii nu a fost luată nicio măsură de prevenție. Dacian Cioloș îi răspunde astfel ministrului Agriculturii, Petre Daea, care a spus că fostul premier ar trebui să dea socoteală pentru răspândirea pestei porcine și că el ar trebui să răspundă la întrebarea câte din cele 132 de informări ale SRI au ajuns la el.

”Noi nu am avut nevoie în 2016 de informările de la SRI ca să știm ce se întâmplă în țară, pentru că ANSVSA își făcea treaba atunci”, a spus fostul premier al României, Dacian Cioloș.

Potrivit acestuia, la momentul respectiv au fost intensificate controalele la frontiere și au fost informate autoritățile locale.

”Am adoptat mai multe acte normative pentru ca lucrurile să fie foarte clare pentru toți cei responsabili de prevenirea și de ținerea sub control a răspândiri virusului dacă el apare”, a arătat Dacian Cioloș.

„Mantra de la PSD în ultimul an și jumătate e că tehnocrații sunt de vină pentru tot ce guvernul e incapabil să facă”,a mai spus fostul premier.

„Din 2017 încoace, de când dl Daea s-a instalat pe scaun și spune că avea informările respective, că știa ce se întâmplă în țară... păi dacă știa e și mai grav, pentru că văd că n-au intervenit, nu au luat nicio măsură de prevenție în 2017 și iată unde ne aflăm astăzi”, a punctat Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură.

”Întrebarea este foarte bună, dar trebui să o puneți ministrului Agriculturii de atunci și premierului de atunci, pentru că această afirmație este din 2016, când era altcineva premier, domnul Cioloș. Vă rog să îl întrebați pe dumnealui. Eu am aflat din momentul în care m-am așezat pe scaunul de ministru și am aflat din momentul în care eram în Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților de la autoritățile sanitar – veterinare care au venit în 13 septembrie 2016 și au depus o informare la comisie pentru a cere sprijin, întrucât erau într-o situație dificilă. Spuneau că autoritățile nu înțeleg gravitatea fenomenului și ne-au cerut sprijin, astfel că am intervenit și am avut o ședință a Comisiei pentru agricultură și am transmis concluziile noastre primului ministru, rugându-l să intervină și să accelereze măsurile pe care le impunea ANSVSA”, a spus Daea.