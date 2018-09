Un cunoscut interlop din Brăila este principalul suspect în cazul atacului asupra celor doi baschetbaliști americani 

Surse judiciare au precizat că anchetatorii au stabilit deja identitatea tuturor celor implicați.“Dasaev” s-a întors la Brăila în urmă cu patru ani, după ce a ispășit ani grei de închisoare, pentru proxenetism și viol, sentința dată de o instanța din Spania, mai precizează sursa citată.Interlopul a devenit celebru la începutul anilor ‘90 pentru faptele sale extrem de violente.Cei doi sportivi, de 24 și, respectiv, 25 de ani, au fost operați, aflându-se sub observație. Dacă starea lor se va agrava, vor fi transferați la Spitalul Floreasca.Unul dintre baschetbalisti are multiple plăgi prin înjunghiere, în timp ce celălat are un plămân perforat. Americanii au venit la Brăila, unde au semnat cu “Cuza Sport”, în urmă cu mai puțin de o luna.