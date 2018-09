Șeful serviciului intern de informații din Germania vrea dublarea numărului de angajați

Hans-Georg Maassen se confruntă cu apeluri la demisie după ce a pus sub semnul întrebării autenticitatea unor înregistrări video în care se putea vedea cum protestatari de extremă dreapta urmăreau migranţi în Chemnitz (est) după înjunghierea unui bărbat cu dublă cetăţenie, germană şi cubaneză.Maassen, care a susţinut că declaraţiile sale despre ceea ce s-a întâmplat la Chemnitz au fost înţelese greşit, intenţionează să-şi extindă agenţia pentru a ajunge la dimensiunile serviciului de informaţii externe, care are 6.500 de angajaţi, a relatat Der Spiegel.În prezent, serviciul intern are circa 2.900 de angajaţi. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne german, care supraveghează activitatea BfV, a refuzat să comenteze informaţiile din Der Spiegel, invocând restricţii în ceea ce priveşte informaţiile publice la care este supusă agenţia.Potrivit Der Spiegel, Maassen intenţionează să restructureze diviziile agenţiei responsabile cu contraspionajul, extremismul islamist şi contrasabotajul pentru a contracara ameninţările de acest tip.