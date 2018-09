Programul Rabla Plus se reia luni cu 30.000 de prime de casare

“Da, se continuă proiectul, respectiv programul Rabla Plus, prin care noi reînnoim parcul auto naţional. (...) În an centenar, Guvernul a alocat prin Ministerul Mediului şi Administraţia Fondului de Mediu o suplimentare pentru bugetul programului Rabla. Am alocat un plus de 198 de milioane de lei, care este echivalentul a 30.000 de prime de casare noi, pentru programul Rabla clasic, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice. Anul acesta, programul “Rabla Plus” va aduce în parcul naţional 50.000 de maşini noi introduse pe piaţă, un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. În general, la toate ediţiile precedente, mai mult de 25.000 de vouchere nu am putut da ca bani”, a declarat Graţiela Gavrilescu.Fiecare persoană care vrea să-şi cumpere o maşină nouă va putea să-şi caseze o maşină veche primind o primă de 6.500 de lei.“Programul va începe de luni, pentru că ieri a fost publicat în Monitorul Oficial ghidul de finanţare şi ordinul de ministru, prin care să fie începută finanţarea de luni. Fiecare român care doreşte să-şi cumpere o maşină nouă va putea să-şi caseze o maşină veche primind o primă de casare de 6.500 de lei la care se poate adăuga suma de 1.700 de lei, în cazul în care persoana respectivă îşi doreşte să achiziţioneze un autovehicul hibrid sau se mai poate adăuga şi suma de 1.000 de lei, în cazul în care cetăţeanul doreşte să achiziţioneze un autovehicul al cărui motor are o emisie de 98 de grame la suta de kilometri, după formula veche. Putem ajunge să cumulăm suma de 9.200 de lei adunându-le pe toate sau putem avea doar prima de casare de 6.500 de lei fără să adăugăm ceva în plus. Cetăţeanul va fi cel care va alege ce autovehicul vrea să achiziţioneze”, a mai declarat ministrul Mediului.Gavrilescu a mai precizat că unul dintre scopurile proiectului este acela de a reduce poluarea. “Noi ne dorim ca în fiecare an, numărul de prime de casare şi numărul de maşini noi introduse pe piaţă să fie în creştere. Astfel, reînnoirea parcului auto să fie în permanentă creştere pentru sănătate, dar şi calitatea aerului, pentru că reducem în acest fel poluarea. Ne gândim de asemenea şi la siguranţa cetăţenilor în trafic şi nu în ultimul rând şi la industria producătoare din România de autovehicule”, a mai adăugat Graţiela Gavrilescu.Programul Rabla Plus se află la cea de-a 14 ediţie.