Semnatarii inițiativei „Fără penali” din Teleorman s-au trezit cu poliția locală la ușă (Realitatea)

Flori M. este una dintre semnatarele listelor întocmite în perioada campaniei de strângere de semnături, a povestit pentru Realitatea de Teleorman experiența sa.„Mi-au bătut la ușă în cursul acestei dimineți. A deschis fiica mea. Era un polițist de la poliția comunitară, cred. Și mi-a arătat semnătura mea de pe o copie a listei și m-au întrebat dacă semnătura îmi aparține. Apoi m-au întrebat dacă am semnat pentru modificarea constituției. Le-am spus că e semnătura mea și că o recunosc. Și le-am spus că am semnat pentru inițiativa „Fără penali în funcții publice”. Și mi-a zis că nu scrie acolo că pentru asta am semnat, ci pentru modificarea constituției. Le-am spus că se presupune că se va schimba și constituția în sensul ăsta. L-am invitat în casă și mi-a dat să completez niște hârtii. Erau două tabele, prin care îmi dădeam din nou datele personale și o recunoaștere a faptului că am semnat. Ce mi se pare mie greșit, pe lângă faptul că te trezești cu polițistul la ușă, e faptul că te întreabă dacă ai semnat pentru modificarea constituției, ca să spui nu. Și sunt sigură că sunt mulți care nu înțeleg întrebarea asta”, a declarat aceasta.Venirea poliției la ușă îi determină pe unii să nu mai recunoască semnătura, potrivit sursei citate. Andreea T. a declarat pentru realitateadeteleorman.net că îi pare rău că i-a convins și pe vecini să semneze lista iar acum se teme că aceștia vor avea probleme.„Eu i-am determinat și pe unii vecini mai în vârstă să semneze. Și le-am spus că nu e niciun risc ca datele să le fie divulgate. Uite că riscul s-a dovedit a fi real. Și îmi pare rău. Știu că vor avea probleme. Oricum nu mi s-a părut corect cum au pus problema, că n-au întrebat dacă am semnat pentru Fără Penali, ci dacă susțin modificarea Constituției. Unii sunt pensionari și sigur nu înțeleg întrebarea”, a spus aceasta