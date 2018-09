VIDEO Un elev din Vâlcea a fost reținut de polițiști, după ce a fost filmat amenințând o profesoară

Un elev din Râmnicu-Vâlcea, filmat de un coleg în timp ce îi cere socoteală unei profesoare pentru o notă primită, vorbindu-i urât, amenințând-o și lovind cu pumnul în catedră, a fost reținut, vineri, de polițiști, după audieri, pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, relatează Mediafax.

Reprezentanții Poliției Vâlcea au anunțat, vineri după-amiaza că tânărul, care are 20 de ani, fiind elev la Liceul tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu”, din Râmnicu-Vâlcea, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost audiat. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de amenințare, faptă prevăzută de art. 206 din Codul Penal.

Imaginile cu acesa, amenințându-și profesoara au fost postate pe Facebook.

Incidentul a avut loc la liceu, tânărul fiind elev în clasa a XI-a. Pe un ton ridicat, băiatul îi cere explicații profesoarei pentru o notă primită în timp ce stă sprijinit de catedră și lovește cu pumnul în masă. La final, elevul o amenință pe profesoară

„Arătați-mi și mie unde am greșit, sunteți profesoară și trebuie să-mi arătați unde am greșit. Citește din carte și arată-mi unde am greșit... mai citește o dată... vorbesc cum vreau... să te vedem pe stradă când nu mai ești în școală... mă...pe ea”, sunt replicile elevului în timp ce profesoara încearcă să-l calmeze: „Nu e bine ce faci... Ți-am dat câteva indicii...eu zic să te gândești mai bine, o să-ți scad nota la purtare.”

Poliția a început o anchetă după ce polițiștii au văzut imaginile cu incidentul.

„Ne-am autosesizat, facem cercetări în această cauză. Deja au fost dispuse măsuri și urmează să fie depusă o plângere”, a declarat pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Poliției Vâlcea, Corina Băștinariu.

Pentru comportamentul său, elevul ar putea fi și exmatriculat de conducerea Liceului Tehnologic.