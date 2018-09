Robert Negoiță: Și eu simt nevoia uneori să ies în Piața Victoriei pentru a protesta față de lipsa transparenței în cheltuirea banului public

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a scris, vineri, pe Facebook, că și el simte nevoia de a ieși în Piața Victoriei pentru a-și exprima nemulțumirile față de lipsa transparenței în cheltuirea banului public și față de lipsa unui cadru legislativ coerent si clar. Postarea lui Negoiță vine după ce deputatul Liviu Pleșoianu a scris că Negoiță fie nu se mai consideră primar PSD, fie se consideră, dar se regăsește în propria teorie că ”ticăloşi care nu-şi fac treaba sau o fac prost...".

„Constat că declarația pe care am făcut-o recent, referitor la românii care protestează în Piața Victoriei și despre care spuneam că sunt în stradă fiindcă unii ticăloși nu își fac treabă sau nu și-o fac așa cum ar trebui, a trezit și interesul unui prezidențiabil, mai precis al domnului Liviu Pleșoianu. Am citit opinia dumnealui și vreau să îi răspund, cu atât mai mult cu cât, domnia să se dorește Președintele țării, deci reprezentantul tuturor românilor. Stimate domnule Plesoianu, cetățenii care protestează în Piață Victoriei sunt români. Adică tocmai oamenii cărora va doriți să le fiți Președinte. În calitate de primul om al unui stat, așa cum vreți să ajungeți, sarcina dumneavoastră este să îi reprezentați echidistant și corect pe toți cetățenii respectivului stat. Mai mult, să nu semănați ură și nici să nu încurajați un comportament care să ducă la dezbinare”, a scris vineri, pe Facebook, primarul sectorului 3 al Capitalei, vicepreședintele PSD Robert Negoiță.

Primarul a spus că simte nevoia să iasă în Piața Voctoriei și a explicat că motivele sale sunt lipsa transparenței în cheltuirea banului public și lipsa unui cadru legislativ coerent și clar.

”Cât despre declarația mea, da, este o afirmație în care cred și care nu prezintă vreun punct de vedere nou. Eu am fost și rămân consecvent și mereu am susținut că este nevoie că noi toți, din administrația locală, centrală sau simplii cetățeni, să ne facem treabă corect și serios. Aș vrea să reiterez ceea ce am spus și cu alte ocazii. Da, și eu simt nevoia uneori să ies în Piață Victoriei și va voi enumera două dintre nemulțumirile mele, implicit motivele pentru care aș face asta: 1) lipsa transparenței în ceea ce înseamnă cheltuirea banului public și în ceea ce ține de procesul decizional; 2) lipsă unui cadru legislativ coerent și clar, care să ne ajute să ne facem treabă fără blocaje, în mod transparent, rapid și corect. Nu am înțeles, din ceea ce ați afirmat, sintagma “primar PSD”. Țin să va aduc la cunoștință că eu sunt Primarul Sectorului 3, deci al tuturor cetățenilor din Sectorul 3", a precizat Robert Negoiță.

Negoiță, vicepreședinte PSD, i-a cerut deputatului social-democrat Liviu Pleșoianu să fie un mediator.

„În final, stimate domnule Pleșoianu, v-aș mai preciză faptul că și eu sunt român și, implicit, prin dorință de a fi Președinte, dumneavoastră vă doriți să mă reprezentați și pe mine. Eu cred că nu intenționați, prin urmare, să-i instigați pe alți români împotriva mea. Și că aveți capacitatea, încă de pe acum, în așteptarea solemnului moment al depunerii unui jurământ la Cotroceni, așa cum țintiți, să fiți un model și un mediator între puterile statului, între stat și societate, precum și între noi toți, cetățenii români", a conchis Negoiță.

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a cerut joi, pe Facebook , lui Robert Negoiță, să „clarifice" dacă a aderat la „ideologia #rezist" sau se regăsește în propria teorie a celor „care nu-și fac treaba sau o fac prost”.

„Primarul #NEGOIȚĂ de la Sectorul 3: <Oamenii care ies să se bată în Piaţa Victoriei din punctul meu de vedere sunt aceia care au rămas fără speranţă, iar treaba asta se întâmplă din cauza unor ticăloşi care nu-şi fac treaba sau o fac prost... >. Acum, domnule #Negoiță, nu știu cum să facem... Având în vedere că principalele... sloganuri scandate în Piața Victoriei au fost <PSD - Ciu.a roșie> și <MU.E PSD>, există doar două posibilități: 1. Fie dvs. nu vă mai considerați primar PSD și tocmai ce ne-ați anunțat că ați aderat la ideologia #Rezist (exprimată complex prin sloganurile de mai sus); 2. Fie vă considerați în continuare primar PSD și tocmai ce ne-ați anunțat că vă regăsiți în propria teorie: <ticăloşi care nu-şi fac treaba sau o fac prost...>. Vă rugăm să clarificați situația", a scris Pleșoianu.