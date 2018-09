Petre Daea, despre informările SRI privind pesta porcină: Întrebați-l pe Cioloș, era premier în 2016

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spus, vineri, că fostul premier Dacian Cioloș și fostul ministru al Agriculturii din Cabinetul său ar trebui să fie întrebați despre informările SRI din 2016 privind pesta porcină africană, relatează Mediafax.

Întrebat, vineri, de presă la Cluj-Napoca, de presă, la finalul unei vizite efectuate la Festivalul Zilele Recoltei câte din cele 132 de informări ale SRI despre pesta porcină africană au ajuns la el, Petre Daea a spus că a primit informații referitoare la această boală de la autoritățile sanitar - veterinare care au semnalat problemele la Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților.

”Întrebarea este foarte bună, dar trebui să o puneți ministrului Agriculturii de atunci și premierului de atunci, pentru că această afirmație este din 2016, când era altcineva premier, domnul Cioloș. Vă rog să îl întrebați pe dumnealui. Eu am aflat din momentul în care m-am așezat pe scaunul de ministru și am aflat din momentul în care eram în Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților de la autoritățile sanitar – veterinare care au venit în 13 septembrie 2016 și au depus o informare la comisie pentru a cere sprijin, întrucât erau într-o situație dificilă. Spuneau că autoritățile nu înțeleg gravitatea fenomenului și ne-au cerut sprijin, astfel că am intervenit și am avut o ședință a Comisiei pentru agricultură și am transmis concluziile noastre primului ministru, rugându-l să intervină și să accelereze măsurile pe care le impunea ANSVSA”, a spus Daea.

Acesta a precizat că de la preluarea funcției de ministru este informat și primește informații la timpul potrivit.

Petre Daea a vizitat, vineri, festivalul Zilele Recoltei de la Cluj-Napoca împreună cu comisarul european pentru Agricultură, Phil Hogan, și eurodeputatul Daniel Buda.

Președintele Comisiei de Control SRI, Claudiu Manda, a declarat că directorul SRI, Eduard Hellvig, a informat comisia parlamentară, joi, că instituția pe care o conduce a făcut prima informare cu privire la pericolul pestei porcine în iunie 2016, aceasta ajungând la premier, miniștri și ANSVSA.

„Conducerea SRI ne-a informat că prima informație pe care au transmis-o beneficiarilor legali a fost în iunie 2016. Anunțau că exista riscul să apară peste porcină africană. Informările au fost la nivel de premier, miniștri, ANSVSA. Informări au fost făcute structurilor locale și centrale. Primul focar de infecție a fost descoperit în iulie 2017, undeva la Satu Mare. SRI și-a executat misiunea pe care o avea de a informa beneficiarii legali despre acest pericol. Au informări în sensul pericolului la rumegătoarele mici", a declarat Claudiu Manda, președintele Comisiei de Control SRI.

Potrivit celor mai recente date, pesta porcină africană s-a răspândit în 207 localități din 12 județe, cumulând un număr total de 898 de focare și 57 de cazuri la mistreți.

La nivel național au fost sacrificați 232.722 de porci, informează joi Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.