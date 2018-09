UPDATE Inspecția Judiciară, o nouă acțiune disciplinară față de Laura Codruța Kovesi, acuzată acum că a publicat probe din dosarul familie Cosma

„Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de doamna Laura Codruţa Kovesi, la data faptei procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie („DNA”), pentru nerespectarea (…) confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a informațiilor de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii, abatere disciplinară prevăzută de art. 99 lit. j) din Legea nr. 303/2004. Inspectorii judiciari au reţinut că procurorul a inserat în comunicatul de presă nr. 126/VIII/3/2018 pasaje din înregistrările discuțiilor purtate la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, despre care a luat cunoștință în exercitarea funcției şi care constituiau probe într-un dosar înregistrat la Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție”, precizează Inspecția Judiciară, printr-un comunicat de presă.Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la răspunderea Laurei Codruța Kovesi.Este vorba despre comunicatul de presă pe care DNA l-a transmis presei, în luna februarie, pentru a răspunde acuzaţiilor lansate de Vlad Cosma la Antena3, când acesta a prezentat înregistrări cu discuţia cu fostul şef DNA Ploieşti, Lucian Onea.Pentru a clarifica situaţia, DNA a prezentat transcrierile discuţiilor cu apropiaţi ai familiei Cosma (o persoană din anturajul lui Mircea Cosma şi un ofiţer de poliţie de la ST Ploieşti - 09.02.2018):Persoană: … Duminică iese pe televizor. Şi-au făcut nişte înregistrări, nişte chestii de genul ăsta… şi vor să iasă pe televizor să distrugă pe toată lumea.… N-am ce să fac! Că asta… că n-au… Au făcut, au aranjat tot! Să… Vor să iasă duminică, să iasă pe televizor cu ele.… Nici nu v-am spus!… Şi dacă va fi un scandal foarte mare şi o băşică foarte mare, care va exploda, pentru că el are nişte chestii foarte, foarte…… O să iasă un scan… o să iasă un scandal fantastic, că se duce la presă, care presa e împotriva voastră! Şi o să fie o… întreg scandal. Eu acuma vă spun decât… vă spun… vă trag un semnal de alarmă… Adică, ce puteţi să faceţi?… că nu puteţi să le faceţi, că el le are… Oricum sunt toate date, montate…… Ei au ce au, că… ăla mi-a zis: ”…Domn’e (…) nu mi-au dat nici măcar o caracterizare pentru tata!”… Dumneavoastră trebuie să înţelegeţi, că nu e de glumă! Au făcut nişte discuţii mari pe la C.S.M., pe la CONSILIUL MAGISTRATURII, pe la ÎNALTA CURTE… tot felul de discuţii… cu S.R.I.-ul… s-au înţeles… au fost toţi, împreună, la SEBI GHIŢĂ, în… în ăsta, cum îi spune? În… ă… în SERBIA.… Au avut pe-acolo discuţii… le-a arătat… au montat împreună… Sunt montate oficial cu ăia după la R.T.V., cu GÂDEA, de la ANTENA 3… Deci, nu… nu e un scăndăluţ!… E ditamai regia făcută! O să transmită două posturi în direct… şi ROMÂNIA TV… şi ANTENA 3! ANTENA 3 o să fie în direct, cu totul, absolut…!… Doamna… trebuie găsită o variantă prin care să scăpaţi de ăştia după cap, că o să vi se rupă picioarele la toţi! Credeţi-mă, s-au făcut nişte…!Ofiţer DNA: Ce variantă? Care ar fi varianta?Persoană: Nu ştiu! Să-l lăsaţi, dracu’, în pace!…trebuie să ne aşezăm undeva, să căutăm o variantă, să pice la o pace, să facă într-un fel, că o să vadă ce recul o să aibă prima…….Duminică apare… Trebuia să apară pe data de 15… eu ştiam ceva, n-am fost sigur… da’ am avut noi… ne-a amânat nouă procesu’… şi acum avem pe 18 proces… şi s-ar putea să fie ultimul, că încep dezbaterile şi… a zis … „Ce să mai fac cu alea, dacă mă duc la puşcărie?”…Cu cât ajungi mai sus, căderea e în jos… şi eu acuma vă spun în felul următor… asta, aşa… fac o discuţie… şi uit că am făcut-o! Vedeţi-vă de pielea dumneavoastră, că sunteţi la fel de băgată ca şi ceilalţi!… Este vorba şi de serviciul, şi de salariile, şi …[neinteligibil]…, şi de familia dumneavoastră.…Da! Eu, cu ochii mei am văzut! Mi-e milă de dumnea… Eu vă spun cinstit! Vedeţi-vă de pielea dumneavoastră!…Oamenii-s nebuni! Nu vă daţi seama ce filme au făcut, ce discuţii, ce îmbârligări! Au discuţii cu CIUTACU, cu… cu nu ştiu care, cu nu ştiu care, cu nu ştiu care, cu nu ştiu… cu douăzeci de inşi… cu VICOL, cu BLAGA, cu UDREA, cu BICA, care intră în direct de nu ştiu unde, cu PONTA, care nu ştiu ce vine să zică. O să fie un scandal monstru! N-au vrut să facă chestia asta c-a picat Guvernu’ şi n-au vrut să …[neinteligibil]… una cu alta! Cu DRAGNEA, care îi cere schimbarea lui KÖVESI… cu înregistrări, în care discută NEGULESCU la telefon…… E ticluită ca lumea şi sunt pregătiţi rău de tot!… Şi după ce vedem primul set şi vedem impactul care este… o să vă dau un telefon, că vin… şi vedem.O altă transcriere a unei discuţii dintre o altă persoană din anturajul familiei Cosma şi un procuror ST Ploieşti - 29.01.2018 arată că:Persoană: Nu! Problema e că… o să înceapă un mare scandal la ANTENA 3… şi v-au filmat… şi pe dumneavoastră…...Nu ştiu! Au intrat doi… cablaţi cu interfoane, cu camere, cu tot…… Intră şi GHIŢĂ de la BELGRAD, în direct… S-a dus VOICULESCU acolo… Adică, e o chestiune amplă, care e numa’ pe D.N.A. Ploieşti!.... VLĂDUŢ COSMA. Are termen în februarie şi acuma vrea să dea drumul……Şi… concluziile ajung la KÖVESI. că de aia s-a dus VOICULESCU, că vor să... habar n-am!… ă… ştiu doar că o să le dea drumu’… la ANTENA 3, la GÂDEA, …, tot se duc, fac repetiţii… montaje. Serios!… Da, nu ştiu. Că miza e alta, miza e de distrugere, nu de cancan!… Adică, nu e o situaţie de cancan, că vor să dea nişte înregistrări! Ideea e să-l distrugă pe domnul ONEA… nu ştiu!… să ajungă la KÖVESI… Dacă e şi VOICULESCU băgat… şi GHIŢĂ… în treaba asta, e o chestiune mai serioasă! Nu e făcută doar aşa, de… VLĂDUŢ!