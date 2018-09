Șerban Nicolae: Guvernul trebuie să emită OUG pentru referendum în două zile

Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, că Guvernul ar trebui să emită o ordonanță de urgență pentru modificarea legii referendumului în sensul introducerii posibilității desfășurării scrutinului de modificare a Constituției pe parcursul a două zile consecutive.

„Au fost discuții la Parlament, nu la partid. Eu am spus că se poate printr-o modificare legislativă. La vremea respectivă a apărut o aberație pentru că CCR, din motive care îmi scapă, a zis că trebuie să fixăm data prin lege. Și eu le-am explicat și le-am și demonstrat că nu se poate fixa o dată prin legea referendumului decât dacă am fixa, să zicem, că în fiecare an pe 25 Decembrie este Crăciunul, altminteri nu poți să pui în lege o dată fixă. Dar au apucat să dea decizia, motiv pentru care la vremea respectivă am găsit soluția cu ultima duminică înainte de expirarea celor 30 de zile, dar nu mi-am dat seama să las și ipoteza a două zile consecutive. Dar se poate, teoretic se poate", a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, întrebat dacă există discuții în partid privind organizarea referendumului pentru familie pe parcursul a două zile.

Întrebat care este soluția juridică, Nicolae a indicat o Ordonanță de Urgență.

„Ar fi perfect constituțională (o ordonanță de urgență - n.r.) din punctul meu de vedere, pentru că nu afectează drepturi și libertăți fundamentale, dimpotrivă, le susține. De asemenea, este justificată din toate punctele de vedere, ca oportunitate, urgență. Și, mai mult decât atât, revizuirea precedentă a Constituției s-a făcut prin referendum organizat pe parcursul a două zile, adică am și un precedent. Eu sunt de părere că Guvernul trebuie să emită o Ordonanță de Urgență care să facă toate modificările necesare", a precizat Șerban Nicolae, pentru MEDIAFAX.

Potrivit liderului senatorlor PSD, există și o temere legată de posibilitatea ca o astfel de OUG să fie declarată neconstituțională.

„Unii se temeau de faptul că ar putea să fie contestată, să fie declarată neconstituțională, să ne trezim că vreo instanță o suspendă și așa mai departe", a spus Șerban Nicolae.

Potrivit Legii referendumului, „Cetăţenii României sunt chemaţi să-şi exprime voinţa prin vot în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei, în ultima duminică a perioadei de 30 de zile prevăzută la art. 151 alin. (3) din Constituţia României, republicată, calculată de la data adoptării de către Parlament a proiectului legii constituţionale, Guvernul având obligaţia de a aduce la

cunoştinţă publică, de îndată, prin mijloace de comunicare în masă, textul acestuia şi data referendumului naţional".





Discuția privind extinderea referendumului într-un interval de două zile a fost abordată și în cadrul întâlnirii care a avut loc joi la sediul PSD, între Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă și ministrul Justiției, Tudorel Toader, și ministrul de Interne, Carmen Dan, au declarat surse social-democrate, pentru HotNews.ro.







Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat pe 1 septembrie, după ședința Comitetului Executiv Național al partidului, de la Neptun, că referendumul pentru familie va fi organizat în data de 7 octombrie.