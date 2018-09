Culesul viei la Valea Călugărească se face cu deținute, din cauza lipsei zilierilor

Directorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație din Valea Călugărească, Marian Ion, a declarat că a semnat contractul cu Penitenciarul Târgșor după ce a văzut un anunț într-un ziar, disperat că nu găsește persoane pentru culegerea strugurilor.Pentru munca prestată, fiecare deținută primește 11,75 lei pe oră.“Am văzut anunțul. Am negociat pentru 30 de deținute, timp de două săptămâni, cu posibilitate de prelungire, în funcție de vreme. După patru zile eu sunt mulțumit”, a declarat Marian Ion.Potrivit acestuia, contractul era singura soluție pentru culegerea strugurilor, având în vedere criza forței de muncă din domeniu.Zilierii sunt găsiți din ce în ce mai greu și vor bani mulți.“Era singura soluție. E o criză a forței de muncă. Noi ne-am confruntat din 2014 cu această criză. În mod tradițional lucram cu echipe din Moldova care munceau foarte mult, cei care aveau productivitate au plecat în străinătate, au rămas cei în vârstă și ușor ușor au început să ridice doar pretenții. Vor din ce în ce mai mulți bani. Anul trecut a fost o campanie groaznică. Din 25 de moldoveni au venit doar șapte”, a spus directorul institutului.La rândul său, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului de femei, Ioana Plugaru, a declarat că deținutele au numai beneficii de pe urma acestei activități.“Beneficiază de zile câștig, adică în cazul în care se prestează o muncă remunerată se consideră executate patru zile pentru trei zile de muncă. Beneficiază și de bani, 40 la sută din venitul negociat”, a declarat Plugaru.Printre deținutele care culeg via se numără și Mariana Mareș. Are 39 de ani, iar acasă o așteaptă doi copii, unul de 20 și altul de 7, fiind după gratii de un an și trei luni pentru contrabandă cu țigări.“E foarte frumos aici. În primul rând suntem în libertate. Pentru noi contează foarte mult. Nu e o muncă grea. E o plăcere să culegi”, a spus Mariana.Pe o altă femeie, ”metoda accidentul” a trimis-o după gratii. Muncește ca să plece mai repede acasă.“E o plăcere, ca să putem merge mai repede acasă. Dacă nu veneam aici stăteam în cameră și timpul trece foarte greu. De anul trecut din martie sunt în închisoare și mai am patru luni până la comisie. Când ajung acasă voi sta mai mult cu copii”, a spus o deținută.Institutul are o suprafață de cules de 54 de hectare, iar anul acesta producția de struguri este bună, de 5,6 tone la hectar.