Manfred Weber, cenzurat de traducătorul român când a vorbit despre condamnarea lui Dragnea în Parlamentul European

Discursul lui Manfred Weber a avut loc după ce Parlamentul European a decis activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene în cazul Ungariei. Ulterior, PE a trecut și la analizarea situației din România și a decis adoptarea unei rezoluții în octombrie, după ce premierul Viorica Dăncilă va merge la Strasbourg pentru a-și prezenta punctul de vedere în fața europarlamentarilor.În discursul său, Manfred Weber a condamnat violențele împotriva protestatarilor, la mitingul Diasporei din 10 august, și a acuzat guvernul României că încearcă să îl protejeze pe Liviu Dragnea, care are deja o condamnare definitivă la activ și o condamnare în primă instanță.„Există și un al doilea exemplu despre care vreau să vă vorbesc. Am văzut demonstrații de masă în această vară nu în Budapesta, ci la București, cu violențe de stradă. Președintele a intervenit la aceste demonstrații și a trebuit să le ceară forțelor de ordine să fie mai atente. Acolo există un guvern care folosește în mod greșit majoritatea pentru a-l proteja pe liderul partidului socialist, care este deja condamnat. Am fost de acord cu toții, inclusiv socialiștii, să punem acest aspect pe agenda viitoarei sesiuni plenare. Din nou, îmi exprim speranța că fiecare stat este gata să lupte împotriva corupției”, a spus liderul PPE.„Există și un al doilea exemplu pe care doresc să vi-l împărtășesc. Am avut demonstrații de masă în această vara, nu în Budapesta, ci în București, cu violențe pe strazi. Și președintele a trebuit să intervină în aceste demonstrații și a trebuit să ceara poliției să fie mai atentă. Există și alte probleme politice în sânul grupului politic socialist din Europa și sper că toată lumea e dispusă să lupte împotriva corupției, în toate situațiile în care aceasta se manifestă”, a spus traducătorul.