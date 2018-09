Adina Florea, despre o posibilă OUG pentru revizuirea sentințelor: Elaborarea unei asemenea ordonanţe este atributul Guvernului, procurorul are obligaţia de a aplica legea şi nu de a o comenta

Adina Florea, propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, pentru șefia DNA, a declarat, pentru Mediafax, că ”nu era şi nici nu este necesară vreo adăugire la lege prin încheierea unor protocoale”. Ea a spus și că, dacă se va da vreo OUG pentru revizuirea sentințelor definitive în dosare care au avut legătură cu protocoalele secrete, procurorii ”au obligația de a aplica legea şi nu de a o comenta”.

"Activitatea desfăşurată de procurori, implicit activitatea de urmărire penală, este riguros reglementată de Legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi de Codul de procedură penală. Prin urmare, nu era şi nici nu este necesară vreo adăugire la lege prin încheierea unor protocoale", a declarat Florea, cu privire la rolul protocoalelor secrete încheiate între Serviciul Român de Informații și Ministerul Public.





Aceasta susține că procurorii au obligația să aplice legea în cazul în care va fi emisă o ordonanță de urgență care să permită revizuirea sentințelor definitive date în baza protocoalelor secrete.





"Elaborarea unei asemenea ordonanţe este atributul guvernului iar procurorul are obligaţia de a aplica legea şi nu de a o comenta", a spus procurorul Florea, cu privire la oportunitatea unei astfel de ordonanțe.





Totodată, Adina Florea nu exclude ca dosarele care vizează magistrații să reprezinte o formă de șantaj.





'Nu cunosc modul de sesizare în dosarele penale în care sunt vizaţi magistraţi. Nu exclud ca aceste dosare să reprezinte o formă de şantaj a magistraţilor cu atât mai mult cu cât denunţurile trebuie să îndeplinească rigorile impuse de Codul de procedură penală".





Iar despre cauza care o viza și care se afla pe rolul DNA, magistratul declară că: "Nu mi s-a comunicat de către Direcţia Naţională Anticorupţie nici un act de procedură şi nici o citaţie din cuprinsul cărora să rezulte că aş fi cercetată pentru săvârşirea vreunei infracţiuni. Singurul act comunicat a fost ordonanţa de infirmare, act care mi s-a comunicat de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi din cuprinsul căruia nu rezultă implicarea mea în săvârşirea vreunei fapte penale".





Procurorul spune că pe Laura Codruța Kovesi a cunoscut-o datorită funcției sale, iar ultima discuție au avut-o în anul 2010.





"În virtutea raporturilor instituţionale am cunoscut-o pe doamna procuror Laura Codruţa Koveşi atunci când se afla în exercitarea mandatului de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Ultima dată când am discutat cu doamna procuror general a fost cu prilejul şedinţei de bilanţ care s-a organizat la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în ziua de 26.02.2010. Doamna procuror general Laura Codruţa Koveşi a participat la această şedinţă de bilanţ, eu fiind procuror general delegat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi, cu acest prilej, am avut o discuţie profesională. De la acea dată nu am mai comunicat cu doamna procuror", a afirmat procurorul Florea, pentru Mediafax.





Adina Florea, propusă de ministrul Justiției pentru șefia DNA, urmează să primească aviz consultativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii.