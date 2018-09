Regizoarea Chris Simion, al cărei nume apare pe lista personalităților care și-au exprimat susținerea față de Firea, neagă că ar fi semnat scrisoarea: Scoateți-mă de pe listă!

Regizoarea Chris Simion-Mercurian neagă că ar fi semnat scrisoarea de susținere a primarului general al Capitalei Gabriela Firea și i-a trimis un sms consilierei pe cultură al edilului prin care cere să fie scoasă de pe listă, relatează Libertatea.

„Nu am semnat acest mesaj, vă rog să mă scoateți de pe această listă!”, i-ar fi scris Simion Monicăi Capatos, după ce numele regizoarei a apărut pe scrisoarea de susținere a primarului publicată de Gabrila Firea și care era semnată de mai multe personalități.

Simion spune într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a actorului Marius Manole că ea nu a semnat decât pentru campania ”Fără penali”, pentru nimic altceva.







„Nu numai că nu am semnat, dar am citit această scrisoare acum câteva ore pe net, fiind în vacanță. Singura mea legătură cu Primăria Capitalei a fost și este festivalul Undercolud (repet, finanțat din bani publici, nu de primar). Să-mi arate și mie semnătura mea pe scrisoarea pe care sunt menționată. Căci eu o să vă arăt semnătura pe care mi-am dat-o pentru «FĂRĂ PENALI». Am cerut să fiu scoasă de pe acea listă!”, a scris aceasta pe pagina de Facebook a actorului Marius Manole.

De asemenea, aceasta a subliniat că ”nu susține niciun om politic” chiar pe pagina sa de Facebook, într-un comentariu, după ce o persoană a postat tot într-un comentariu o captură cu lista personalităților care au semnat scrisoarea. Aceasta explică apariția numelui ei ”datorită Festivalului Undercloud pe care îl organizez de 11 ani și care de 4 ani are sprijin parțial ( 25% cu indulgență) și din partea primariei, din banii publici”.

”Aș fi putut să vă șterg comentariul dar aleg să vă răspund. Nu susțin niciun om politic. Nu fac parte din niciun partid. Și nici nu am făcut. Și nici nu o voi face. Nu am semnat nicio scrisoare de susținere după cum mă acuzați. Numele meu apare datorită Festivalului Undercloud pe care îl organizez de 11 ani și care de 4 ani are sprijin parțial ( 25% cu indulgență) și din partea primăriei, din banii publici. Nu din partea primarului, da? De ce? Pt că din bilete și din ceilalți sponsori nu putea să se susțină internațional. Și încă ceva...important...an de an avem incertitudinea că proiectul va fi susținut. Depunem scrisoarea de intenție fără a avea garanția ca va fi acceptată deși Undercloud si-a dovedit necesitatea. Deci despre ce pile vorbim??? Înainte să mă acuzați / judecați...informați-vă!!!”, a scris Simion.

Pe 9 septembrie a apărut pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea o scrisoare de susținere a acesteia, scrisoare care ar fi semnată d eoameni precum Alexandru Arșinel, Monica Davidescu, Sanda Ladoși, Elisabeta Lipă, Ilie Năstase, Eugen Simion și Constantin Bălăceanu Stolnici o laudă pe Gabriela Firea pentru ”viziunea clară în ceea ce privește viața culturală și sportivă a Capitalei”. De asemenea, semnatarii menționează că ”Instituțiile de artă și cultură din București au beneficiat, în acești doi ani, de bugete generoase în contextul proiectelor propuse și a investițiilor programate”.

Scrisoarea vine în contextul în care Firea se află în război deschis cu președintele PSD, Liviu Dragnea.