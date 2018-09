Carmen Dan referitor la mesajele aduse în CEX: Nu erau mesaje private, ci de comunicare instituțională între prefect și secretarul de stat în MAI

Carmen Dan a spus, marți, la Camera Deputaților, referitor la acuzațiile de spionaj ale Gabrielei Firea, după ce ar fi adus în CEx convorbiri private dintre prefectul Speranța Cliseru şi un secretar de stat, că mesajele i-au fost puse la dispoziție de secreterul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului. Asta, ”în contextul declarațiilor publice confuze pe care prefectul Capitalei le făcuse atunci cu privire la prezența sau nu a acesteia în piață sau la prezența sau nu în punctul de comandă”, a spus ministrul de Interne.

”Acele mesaje nu cuprind aspecte personale ci doar un mod de comunicare instituțională", a declarat, marți, ministrul de Interne, Carmen Dan, în plenul Camerei Deputaților, care a adăugat că discuțiile prezentate în CExN de la Neptun, pe 1 septembrie, se referă la solicitarea Prefectului Capitalei, de a i se aproba o deplasare externă pe perioada desfășurării protestului.

„Subiectul principal era acela ca aprobasem anterior deplasarea doamnei prefect, împreună cu primarul general al Capitalei, la Tokyo, în perioada 7-12 august, însă cum deplasarea nu s-a mai putut efectua, prefectul a solicitat, în seara zilei de 8 august, undeva în jurul orelor 18.00, aprobarea pentru altă deplasare în Tallin, pentru perioada 9-11 august. În aceste condiții, secretarul de stat îi explică că este imposibil sa fie finalizată procedura de aprobare a unei asemenea deplasări, de pe o zi pe alta. Mesajele au avut un caracter pur tehnic”, a spus Dan.

Potrivit acesteia, pe 9 august prefectul a primit răspuns oficial cu privire la motivele pentru care cererea ei, care nu era înregistrată și nu era datată, nu putea fi soluționată favorabil. Acestea sunt comunicările despre care s-a făcut atâta vâlvă.

”Nu am ținut in mod speical ca prefectul sa fie pe 10 august in Bucuresti, dar nu pot sa fiu eu de vina ca taifunul a lovit Japonia și a împiedicat deplasarea prefectului”, a completat Dan care a spus că a adus mesajele pentru a restabili adevărul în CEX.