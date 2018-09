Iohannis, întrebat despre Guvern la o acțiune privind protecția mediului: Curățenia este necesară mai în profunzime

Președintele Klaus Iohannis a sugerat marți că ar fi necesară o curățenie mai în profunzime la guvern. Prezent la un eveniment de promovare a protecției mediului, șeful statului a răspuns astfel unei întrebări referitoare la modul în care vede refuzul Vioricăi Dăncilă de a veni la ultimele consultări.

Avem o țară extraordinar de frumoasă! Din păcate, mulți consideră că natura este un fel de groapă de gunoi

”(...) nu vreau să discutăm astăzi, dar cred că, în general, curățenia este necesară mai în profunzime”, a răspuns Iohannis întrebat de jurnaliști cum vede faptul că premierul nu a venit la Palatul Cotroceni. La insistențele presei dacă se referă explicit la curățenie în Guvern, Iohannis a început să râdă.De altfel, el a evitat să facă alte comentarii politice. În schimb, a spus că speră ca tot mai mulți politicieni să promoveze acțiuni de protejare a mediului de tipul ”Let`t do it, Romania!” adăugând că din păcate foarte mulți tratează natura ca și cum ar fi o ”groapă cu gunoi„.Șeful statului a participat la această campanie, la Pădurea Cernica, unde a strâns doi saci de gunoaie, într-un timp foarte scurt.”Prin faptul că am venit eu, primul politician, a început și sunt convins că și alți politicieni vor participa la astfel de acțiuni. În definitiv, nu au culoare politică natura și curățenia și atunci sper să fie cât mai mulți care participă și, prin participare, să dai exemple pentru ceilalți. (...)”, a comentat el.