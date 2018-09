Liberalii vor vota ”conform conștiinței” asupra proiectului privind redefinirea familiei

”Am dezbătut în cadrul reuniunii Biroului Executiv conduita Partidului Naţional Liberal în Senat, în perspectiva votului care se dă la iniţiativa de revizuire a Constituţiei privitor la definirea familiei tradiţionale. Deşi sunt un susţinător al familiei tradiţionale şi ca preşedinte al PNL am încurajat ca membrii şi simpatizanţii partidului să se pronunţe pe această temă, fiind o chestiune de conştiinţă, Biroul Executiv lasă libertate senatorilor PNL să voteze în conformitate cu propria conştiinţă. Respingem categoric orice politizare a acestui subiect, orice încercare de a stoarce voturi, aşa cum fac Tăriceanu şi Dragnea, de pe urma acestei iniţiative cetăţeneşti, care a fost semnată de trei milioane de cetăţeni români”, a arătat Orban în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Parlamentului.Orban a adăugat că majoritatea parlamentară, în ciuda avertismentelor PNL, nu respectă deciziile Curţii Constituţionale şi că există riscul reluării dezbaterilor parlamentare pe tema propunerii de revizuire a Constituţiei.”În conformitate cu o decizie a CCR, dezbaterea trebuia să se facă întâi la Senat, pentru că Senatul a fost prima Cameră care a fost sesizată, la care s-a depus iniţiativa de revizuire a Constituţiei, semnată de trei milioane de cetăţeni români. Întâi trebuia să se dezbată în Senat, apoi în Camera Deputaţilor. Ei întâi au dezbătut-o în Camera Deputaţilor şi ulterior în Senat. Am atras atenţia că există posibilitatea ca în punctul de vedere exprimat de CCR, care e obligatoriu, pentru că se va exprima asupra cererii de revizuire, este posibil ca din cauza nerespectării obligaţiilor procedurale care au fost stabilite în decizia Curţii Constituţionale, CCR să nu valideze adoptarea în Parlament a cererii de revizuire, ci să pună Parlamentul să dezbată din nou, aşa cum era normal: întâi la Senat, apoi la Camera Deputaţilor", a explicat liderul liberal.El a mai susţinut că proiectul este blocat de un an la Senat din cauza "relei voinţe a majorităţii guvernamentale". "Părerea mea este că ei, deşi se bat cu cărămida în piept că susţin familia tradiţională - Liviu Dragnea şi cu Tăriceanu -, fac tot ce pot să boicoteze adoptarea efectivă a acestor modificări constituţionale, cea mai bună dovadă fiind boicotul pe care l-au avut în Senat timp de un an de zile, în care nu au pus pe ordinea de zi acest punct pentru a fi adoptat şi pentru a se ajunge la referendum", a mai precizat el.Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie este înscrisă pentru dezbatere şi vot pe ordinea de zi de marţi a plenului Senatului.USR a anunțat marți că va vota împotrivă, întrucât reprezintă o temă falsă care nu rezolvă adevăratele probleme ale societății.