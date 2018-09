Fostul senator Daniel Savu, audiat în legătură cu plângerea sa depusă împotriva fostului șef DNA Ploiești

"Am fost citat în calitate de parte vătămată în plângerea pe care am depus-o în luna martie împotriva procurorilor Mircea Negulescu și Lucian Onea, pentru influențarea declarațiilor, cercetare abuzivă și abuz în serviciu. Ce a fost public a fost că se încerca fabricarea unor dosare pentru mine, nu știu din ce motive, asta vor stabili procurorii. Nu, nu apucaseră să mă citeze. Am văzut în spațiul public încercări în care se fabricau probe împotriva mea", a declarat Daniel Savu, la sosirea la Parchetul General.Fostul senator a mai precizat că le va spune procurorilor că își menține plângerea depusă împotriva fostului procuror Mircea Negulescu și a fostului șef DNA Ploiești Lucian Onea.