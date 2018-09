Trump promite să scrie și el o carte despre ”adevărul” de la Casa Albă, deranjat de volumul lui Bob Woodward

Aproape că nu trece zi în care Donald Trump să nu mai scrie ceva pe twitter despre ”minciunile” din cartea jurnalistului Bob Woodward, deranjat de modul în care acesta a relatat ceea ce se întâmplă la Casa Albă, cum angajații ascund documente în încercarea de a-l împiedica să ia decizii cu impact pentru politica externă a SUA. Mai nou, potrivit The Guardian, Trump, care s-a intitulat singur ”un Hemnigway al celor 140 de caractere” (limita de caractere pentru un mesaj pe twitter n.red.), promite să scrie o carte despre ceea ce se petrece cu-adevărat la Casa Albă.







Președintele american susține că vrea în acest fel să scrie ”adevărata carte” despre mandatul său, în replică la volumul ”Fear- Trump in the White House” al jurnalistului Bob Woodward, care va fi lansat marți.







“Cartea lui Woodward este o glumă”, a scris Trump, din nou, pe twitter, luni dimineață. ”Nu este altceva decât un atac la adresa mea, folosind surse anonime care au fost infirmate. Mulți au ieșit să spună public că citatele care le sunt atribuite sunt pură ficțiune. Democrații nu suportă să piardă. Voi scrie adevărata carte” (a președinției mele-n.red)”.





Mai mulți membri ai administrației au dezmințit citatele din carte, inclusiv ministrul apărării James Mattis (despre care Bob Woodward scrie că l-ar fi făcut pe Trump copil de clasa a cincea sau a șasea) și șeful cancelariei John Kelly (care apare în carte spunând că Trump este un idiot, iar Casa Albă spitalul de nebuni).







Dar în carte, Woodward anticipează acuzațiile lui Trump față de citarea surselor anonime și precizează că a lucrat pe baza unor interviuri care s-au desfășurat sub regula jurnalistică ”deep background”, ceea ce înseamnă că tot ceea ce spune persoana intervievată poate fi publicat, dar sub complet anonimat.







Printre cele mai comentate aspecte din carte este episodul în care Trump ar fi cerut eliminarea președintelui assad. Potrivit elementelor culese de Bob Woodward, după atacul chimic din aprilie 2017 atribuit președintelui sirian Bashar al-Assad, Trump l-ar fi apelat pe generalul Mattis și i-ar fi spus că și-ar dori să îl ucidă pe dictator. "Hai dracu' să-l ucidem! Să mergem! Să omorâm dracu' mulți" (“Let’s fucking kill him! Let’s go in. Let’s kill the fucking lot of them,”), ar fi spus acesta. După ce a închis, Mattis s-ar fi întors spre un consilier și ar fi spus: "Nu vom face nimic din astea. Vom fi mult mai măsurați".