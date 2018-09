Marilen Pirtea: La deschiderea anului școlar 3.892 de școli nu au autorizație ISU, iar 4.000 pe cea sanitară

Deputatul PNL, Marilen Pirtea, a declarat, duminică într-o conferință de presă, că deschiderea anului școlar nu este o prioritate pentru guvernarea PSD, în condițiile în care din 6.200 de școli 3.892 nu dețin autorizație de securitate la incendiu, iar circa 4.000 nu au autorizație sanitară, scrie Mediafax.

„Școala nu este o prioritate pentru cei de la PSD-ALDE! Deschiderea anului școlar stă, din păcate, sub semnul improvizațiilor și al dezinteresului total al actualei guvernări. În România avem mii de școli fără autorizație sanitară de funcționare (peste 2.000) și fără autorizații de la ISU împotriva incendiilor (aproximativ 4.000) și avem manuale pline de erori. La nivel național, din cele mai recente date ale Inspectoratului Național pentru Situații de Urgență (ISU), din cele 6.200 de clădiri de școli, 3.892 nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Cele mai importante manuale pentru educația copiilor, precum cele de limba română, matematică, biologie, geografie și istorie au greșeli multiple, ceea ce ne arată, în primul rând, nivelul de pregătire al celor care conduc astăzi țara”, a afirmat vicepreședintele Camerei Deputaților, Marilen Pirtea, duminică în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta a mai spus că, la nivel național, aproximativ 4.000 de unităţi de învățământ nu au avize sanitare, ceea ce „înseamnă că sute de mii de elevi vor începe anul şcolar într-o clădire fără apă curentă sau potabilă, fără toalete - aproximativ 2.300 de şcoli au toalete în curte -, cu risc crescut la cutremure, cu mobilier vechi sau neadecvat actului de studiu sau chiar fără gard”.

Pirtea a adăugat că deficitul de profesori este în creștere, cu toate că Guvernul susține că acordă prioritate sistemului de învățământ.

„Deficit grav de profesori titular (și suplinitori): deși guvernele PSD-ALDE vorbesc despre prioritatea acordată învățământului, totuși deficitul de profesori se adâncește: La nivel naţional, ministerul Educaţiei anunţă că sunt disponibile 30.000 de posturi, care pot fi ocupate şi în regim de plată cu ora; Spre exemplu, în cazul județului Botoșani: necesarul este de 700 de profesori La cea mai recentă probă organizată în judeţul Botoşani pentru ocuparea posturilor vacante de profesor s-au prezentat numai 200 de candidaţi, majoritatea necalificaţi”, a completat deputatul PNL.

Acesta a amintit și de solicitarea făcută de Ministerul Educației către Editura Didactică şi Pedagogică (EDP) de a retipării în totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a, care conține greșeli, iar toate consturile fiind suportate de editură. Astfel, pentru retipărirea a circa 148.000 de manuale, costul total va fi 300.000 de lei.

"Prejudiciul creat prin editarea și tipărirea manualelor la Ed.Did și Ped. este mai mare decât simplul cost al retipăririi: (este vorba de milioane de exemplare de tipărit în fiecare an, necesar estimat la o medie de 4-6 milioane exemplare pe an, un cost de minim 12-15 milioane euro, considerând o rată mimină de înlocuire de 15% din tirajul total al manualului în fiecare an școlar)", a spus Pirtea.

Liberalul a vorbit și despre greșelile din manualul de Biologie de clasa a VI-a, cât și despre cel de Matematică de clasa a VI-a şi cel de Limba română de clasa a VI-a, care sunt pline de „erori ştiinţifice, exprimări neclare, greşeli gramaticale”.

„PNL a avertizat încă de acum un an că Manualul Unic va fi o carte școlară de proastă calitate. Atunci când un manual este făcut fără licitație, fără concurență, fără specialiști și fără un control temeinic, rezultatele vor reflecta singurul scop al Guvernului PSDragnea - furtul din banii publici, mai exact, să pună mâna pe o piață de 15 milioane de euro. Pe lângă banii cheltuiți pe manuale de o proastă calitate, PSD-ALDE fură și viitorul elevilor”, a mai declarat Marilen Pirtea.

Deputatul PNL a atras atenția și asupra creșterii costului școlarizării, acesta dublându-se în ultimii 8 ani.

„În 2010, studiul realizat de Organizația Salvați Copiii arăta, în premieră, că educația este, în România, gratuită doar în teorie, suma pe care elevul o aducea de acasă, pentru a beneficia de educație, era, atunci, de 1.490 de lei/an. În 2018 suma pe care părinții trebuie să o aloce suplimentar este dublă: 3.093 de lei anual. Ciclul primar: 2.545 lei anual, Ciclul gimnazial 3.083 lei anual, Ciclul liceal: 3.647 lei anual”, a conchis parlamentarul liberalul.

Un număr de 3.892 de școli și grădinițe nu au autorizație privind securitatea la incendiu, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), cu trei zile înainte de începerea noului an școlar. Mii de elevi vor merge în clădiri în care nu există apă potabilă iar clasele au mucegai. În multe școli din țară, investițiile nu s-au realizat de ani de zile, iar în altele acestea au fost făcute degeaba. Fisurile din pereți sunt astupate, iar apoi se dă cu var pentru a nu se vedea găurile. Într-o școală din Vaslui renovările durează de 12 ani și nu sunt gata nici acum.

Ministerul Educației Naționale (MEN) a declarat, după greșelile apărute în manualele de biologie pentru clasa a VI-a, că la nivelul instituției a fost constituită o comisie de cercetare pentru a stabili persoanele responsabile de situația creată, precizând că în școli va fi realizată și trimisă o erată tipărită.

Ministerul a precizat, de asemenea, că în baza contractului subsecvent semnat între Ministerul Educației Naționale și Editura Didactica și Pedagogică S.A., EDP s-a obligat să „realizeze cu profesionalism obligațiile asumate în conformitate cu standardele de editare și tipografice în vigoare, specifice manualelor școlare, respectiv să asigure protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, tehnoredactarea, conceptul grafic, verificarea de formă și conținut, realizarea manualelor digitale, inclusiv interactive, reproducerea în format tipărit și electronic, editarea manualelor, traducerea în limbile minorităților naționale și livrarea manualelor la sediile Inspectoratelor Școlare județene/al Municipiului București”.