FOTO George Maior, invitat să dea lovitura de începere a meciului de baseball dintre echipele Washington Nationals şi Chicago Cubs

Foto: Ambasada Romaniei in SUA

Ambasadorul României în SUA, George Maior, a dat, sâmbătă, lovitura de începere a meciului de baseball dintre echipele Washington Nationals şi Chicago Cubs, după ce România a fost invitată să participe la evenimentul „Taste of the World”, organizat de Washington Nationals.

Cu ocazia evenimentului ”Taste of The World”, Ambasada României a pregătit un eveniment de promovare a Centenarului şi a tradiţiilor culturale româneşti, iar ambasadorului României i-a fost conferită onoarea de a da lovitura de începere a meciului (first pitch), în timp ce drapelul României a fost prezentat pe terenul de joc în cadrul unei ceremonii oficiale.

„Preţuiesc în mod special onoarea deosebită pe care clubul de baseball din capitala Statelor Unite ale Americii a făcut-o României, de a ne invita la acest eveniment unic. Faptul că zeci de mii de americani din zona Washington, D.C. au avut ocazia să afle despre România, despre aniversarea Centenarului, despre tradiţiile noastre, este un lucru deosebit care ajută la strângerea şi mai puternică a legăturilor dintre cele două ţări. Sunt pasionat de acest sport minunat, atât de iubit de poporul american şi care oglindeşte, poate în modul cel mai fidel, spiritul Americii. De aceea, cu atât mai mult am apreciat cu deferenţă invitaţia de a da lovitura de începere a acestui meci”, a declarat ambasadorul României, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei României.

Aflat la a treia ediție, evenimentul „Taste of the World” s-a bucurat de participarea a zeci de mii de spectatori americani.