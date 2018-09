Blocul din Sectorul 5 al Capitalei care a luat foc nu avea autorizație de securitate la incendiu (surse)

Blocul din Sectorul 5, care a luat foc, nu avea autorizație ISU la incendiu, au declarat surse apropiate anchetei, și, având în vedere că era prevăzut doar cu o ieșire, e posibil să nu dețină nici autorizație de construcție. Primarul Sectorului 5 nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, relatează Mediafax.

La ora transmiterii știrii, cele 54 de familii ale blocului din Sectorul 5 al Capitalei care a fost cuprins de flăcări în noaptea de vineri spre sâmbătă așteaptă să reintre în locuințe.

Deocamdată nu este posibil datorită faptului că la fața locului urmează să ajungă o echipă din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții care să evalueze situația și să dea garanții că nu există niciun pericol pentru populație.

"De la pompieri, clădirea nu are aviz și autorizație la incendiu", au declarat pentru MEDIAFAX surse apropiate anchetei.

Potrivit acelorași surse, clădirea tip vagon ridicată în anul 2013 și care prevede 54 de apartamente prevede doar o ieșire și prin urmare este puțin probabil să aibă autorizație de construcție din partea Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Sector 5: "Nu are cum să aibă autorizație de construcție pentru că cei de la urbanism nu dau voie să faci un vagon de bloc cu o singură ieșire. Este exclus", au declarat surse apropiate anchetei pentru MEDIAFAX.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Stat în Construcții (ISC) nu știu dacă blocul are sau nu autorizație de construcție.

"Nu am încă informații dacă are autorizație de construcție, vom face verificări, colegii mei sunt acolo cu un expert, principalul fapt este să vedem ce măsuri ia expertul după ce se stinge focul. După ce colegii mei fac verificarea, o să știu și eu mai mult. Dacă are sau nu are autorizație, încă nu am informații de la colegii mei, sunt pe teren acolo. Deocamdată oamenii stau și nu pot intra pentru că am înțeles că mai sunt focare nestinse. Principala noastră problemă este acum să avem o concluzie a expertului. În funcție de concluzia expertului, o să dăm eventuale măsuri și apoi vedem dacă au sau nu autorizație", a declarat, pentru MEDIAFAX, Octavian Brener, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Stat în Construcții (ISC).

Până la ora transmiterii știrii, primarul Sectorului 5, Daniel Florea, și nici reprezentanții primăriei nu au putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă dimineaţă, la o locuinţă care s-a extins la un bloc învecinat de pe strada Iordache Năstase, din sectorul 5 al Capitalei. Flăcările au cuprins podul casei şi mansarda blocului în mare proporţie şi s-au propagat către etajele inferioare. Blocul are dimensiune aproximativă de 20x50 metri. La faţa locului au intervenit 13 autospeciale de stingere, patru autoscări şi trei echipaje SMURD.