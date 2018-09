FOTO VIDEO București: Comitetul pentru Situații de Urgență, convocat de primarul sectorului 5, după incendiul de azi-noapte / Daniel Florea i-a asigurat pe locatari că nu vor fi lăsați pe drumuri

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență, pentru a căuta soluții pentru locatarii blocului în care vineri spre sâmbătă a avut loc un incendiu, informează Digi24. Daniel Florea a mers la blocul care a ars sâmbătă dimineață și le-a promis locatarilor că vor fi cazați într-un cămin, fiecare familie va avea unde să stea și se va face o listă cu problemele lor.

Un bloc de trei etaje și mansardă din sectorul 5 a luat foc azi dimineață, focul pornind de la o anexă.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov au anunțat că, în total, sunt cinci persoane cărora le-a fost acordat primul ajutor de către echipajele SMURD, respectiv doi pompieri și trei civili.

Dintre acestea, un pompier cu o plagă la un picior și o femeie, care a fost expusă la fum, au fost transportați la spital Bagdasar-Arseni din Capitală.

”Nu rămâneți pe drumuri, calmați-vă. Diseară ne întâlnim și le rezolvăm pe toate. Prioritatea mea este să rezolv problema oamenilor”, a spus Florea la fața locului.Blocul cu aproximativ 50 de apartamente are dimensiunea de aproximativ 20x50 metri, iar pompierii au acţionat de la înălţime, utilizând autoscara, pe ambele capete ale blocului şi de la nivelul solului pentru limitarea propagării la vecinătăţi.Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a spus sâmbătă la Digi că totul s-ar fi putut transforma într-o tragedie din cauză că mansarda era din lemn, blocul avea o singură scară pe mijloc, iar pompierii nu au avut spațiu de manevră.”Blocul este atipic, în sensul că în interior este o singură scară, în mijloc, la dreapta şi la stânga sunt apartamentele. Ăsta e un lucru foarte serios, pentru că înseamnă ca s-a evitat o catastrofă. Din ce am înţeles, blocul este mansardat. Patru niveluri, are mansarda din lemn şi tablă şi de acolo răspândirea a fost foarte rapidă”, a explicat Raed Arafat, potrivit Digi 24.