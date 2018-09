VIDEO Dăncilă, întrebată dacă a discutat cu Juncker despre proteste: Voi discuta, nu în ideea de a scuza pe cineva, de a abroga pe cineva despre o vină

„Deci cu dl Juncker nu am vorbit încă, după cum știți eu am avut o vizită în Spania, unde m-am întâlnit cu omologul meu spaniol, dar și cu regele Spaniei, m-am întors azi-noapte, am, venit aici, dar voi discuta cu dl președinte Juncker nu în ideea de a scuza pe cineva, de a abroga pe cineva despre o vină, și de a ruga ca să lăsăm rezultatele anchetei să fie cele care ne fac să credem într-o direcție sau în cealaltă”, a răspuns Viorica Dăncilă.





VIDEO (de la minutul 6.07)