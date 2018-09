Trei zile până la școală: Mii de unități fără autorizații/ Școala construită timp de 12 ani nu e gata

- 26.172 de unități de învățământ (18.851 nu necesită autorizație privind securitatea la incendiu pentru că nu au fost făcute modificări la construcții sau au fost date în folosință înainte ca obținerea autorizației de securitate la incendiu să fie obligatorie, potrivit HG 571/2016 )

- 3.892 clădiri nu dețin autorizație de securitate la incendiu

- pentru 495 de construcții nu a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor

- în 2018 au fost emise 246 de autorizații și 852 de avize de securitate





București





- au fost emise 37 de avize în lunile de vară

- au fost emise 4 autorizații de securitate în caz de incendiu

- 14 școli și grădinițe ( din cele 400) nu dețin autorizația sanitară de funcționare (în multe cazuri nu sunt finalizate lucrările)





Cluj





- 82 de unități de învățământ nu au autorizație sanitară (principalele probleme: lipsa apei potabile, toalete în curte)

- 27% dintre instituțiile fără autorizație sanitară se află în mediul rural

- din cele 630 de unități școlare, doar 58 de obiective şcolare au autorizație de securitate la incendiu





Timiș





- la nivelul județului Timiș funcționează 586 de unități de învățământ

- 60 de unități de învățământ funcționează fără autorizație de securitate la incendiu

- 39 de școli și grădinițe au obținut, în 2018, autorizația de securitate în caz de incendiu









Iași





- din totalul de 1.470 de clădiri ce aparţin unităţilor de învăţământ preuniversitar, 1.054 se supun procedurilor de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu

- 40 de școli sau grădinițe (din cele 221) nu au autorizație sanitară de funcționare









Galați





- 600 de clădiri care aparţin unor unităţi de învăţământ în care studiază circa 90.000 de elevi şi preşcolari

- 92 de unităţi nu sunt autorizate sanitar

- 70 dintre unitățile fără apă și grupuri sanitare în curte sunt în mediul rural

- 29 de unități de învățământ, grădiniţe, şcoli şi licee nu dispun de autorizaţii de securitate la incendiu





Brăila





- în judeţ sunt aproximativ 350 de clădiri în care învață circa 48.000 de elevi şi preşcolari

- 59 de unități de învățământ din mediul rural nu au apă potabilă

- peste 100 de clădiri care adăpostesc unități de învățământ nu au autorizaţie de securitate la incendiu





Prahova





- 80 clădiri în care funcționează unități de învățământ nu au autorizaţie de securitate la incendiu

- în județ sunt 896 de clădiri în care funcționează unități școlare









Constanța





- 476 de unități școlare

- 22 de unități de învățământ nu au autorizație de funcționare

- 90 de unități nu au primit încă avizul ISU pentru incendii









Botoșani





- 23 școli și grădinițe din Botoșani sunt și anul acesta fără autorizații ISU

- din cele 351 de structuri școlare, 134 de școli vor funcționa și anul acesta fără autorizație sanitară de funcționare.

- doar opt unități școlare au obținut autorizații sanitare de funcționare în acest an.









Bistrița-Năsăud





- din cele 510 clădiri existente, 86 nu au autorizații ISU

- peste 100 de școli sunt neautorizate sanitar (41 nu au apă curentă sau canalizare)





Dâmbovița





-103 clădiri din Dâmbovița, în care funcționează 107 școli și grădinițe, nu au obținut autorizația de securitate la incendiu

- 63 de clădiri dețin autorizație de securitate la incendiu iar alte 430 de clădiri nu fac obiectul autorizării





Buzău





- 115 de unități școlare dintr-un total de 576 nu au autorizație ISU, însă sunt în curs de autorizare

- 60 de unități de învățământ nu au autorizație sanitar-veterinară

În multe școli din țară, investițiile nu s-au realizat de ani de zile, iar în altele acestea au fost făcute degeaba. Fisurile din pereți sunt astupate, iar apoi se dă cu var pentru a nu se vedea găurile. Într-o școală din Vaslui renovările durează de 12 ani și nu sunt gata nici acum.Vechea școală din Fâstâci, județul Vaslui, este în reconstrucție din anul 2006. Deși au trecut 12 ani, lucrările nu au fost finalizate, iar cei 60 de elevi de gimnaziu sunt nevoiți să înceapă cursurile în fostul dispensar sau în clădirea ocolului silvic, unde au fost improvizate săli de clasă.”Din 2006 au început lucrările. Nici în acest an nu pot începe copiii școala acolo. Constructorul nu-și face treaba. Ca de fiecare dată, în fiecare an a prelungit, iar acum ne-a dat în judecată pentru că nu doresc să recepționez școala. Eu spun că vreau să recepționez școala, să-mi predea școala ca să pot să o fac pentru copii, să învețe copiii. Eu sunt de acord să fac recepția și el nu este. Eu spun că am făcut comisii de recepție a lucrării, prin dispoziția primarului, vino încoace să-mi predai școala, să vedem ce e acolo. Școala e și un obiect de inventar, ca să zicem așa, dar trebuie preluată, ea are o valoare, trebuie introdusă în inventarul comunei, adică nu e ca un pix, îmi dă un pix, iau pixul”, a declarat, corespondentului Mediafax, Sima Hristache, primarul comunei Cozmești.Potrivit edilului, lucrările sunt realizate în proporție de 80% și au fost sistate după ce constructorul a început să ceară bani în plus. Firma care realiza lucrările este acum în insolvență și nu are bani să termine lucrarea.”Școala arată 80 la sută finalizată, deci cam 20 la sută mai e nevoie de niște fonduri. E acoperită, este aranjată, este dată cu var, pe exterior este gletuită, urmează să mai fie finalizată, ar mai fi 20 la sută, când avem bani o s-o facem. Școala este destul de mare, mie trei milioane de lei nu mi se pare o sumă uriașă. Copiii, și anul acesta, vor învăța tot în cantonul silvic, într-o clădire a cantonului silvic, care e igienizată cât de cât, sunt condiții minime de a-și desfășura activitatea și în dispensar. Sunt în jur de 300 de copii în toată comuna, mai avem două școli care sunt în reabilitare și modernizare, vor fi terminate, în sensul că vor putea învăța copiii, nu vor fi finalizate, pentru că este multă treabă. Ele, ca peste tot, nu sunt autorizate din punct de vedere sanitar, ISU”, a mai declarat Sima Hristache.”Copii vor începe școala în clădirea ocolului silvic, așa cum am început de 11 ani încoace. Avem la gimnaziu 60 de copii. În momentul în care am cerut să intru să văd nu mi-a dat voie constructorul (…). Ultima dată când am fost erau făcute interioarele, dar nu știu dacă și văruite. Mai aveau de montat parchet. Nu știu dacă s-a mai lucrat sau nu. Părinții nu s-au obișnuit, clar că sunt nemulțumiți, pentru că fiecare părinte își dorește ce e mai bine pentru copilul lui, să învețe în condii decente, nu în condițiile în care învață acum”, a precizat, pentru Mediafax, Irina Dănilă, directorul școlii.Alți primari s-au gândit să deschidă școlile chiar dacă nu există autorizații ISU.Se întâmplă la Buzău, în Școala generală din satul Vintileanca, comuna Săhăteni, unde clădirea este veche de 100 de ani, iar două clase au fost deja închise după ce bucăți din pereți s-au dărâmat. Între timp, însă, a fost dat ordinul de începere pentru lucrările la o nouă școală.Primarul din Săhăteni, Valeriu Vișoiu, a declarat că școala cu clasele I-VIII din satul Vintileanca nu are autorizație de funcționare dar nu va fi închisă. Are WC-uri în curte, iar fisurile din pereți sunt astupate, apoi se văruiește, acest lucru fiind făcut anual, spune primarul.“Nu are autorizație de funcționare. Îi dăm drumul. Ce să facem? Nu e ok, dar ce putem face? Are curent, apă, dar avem WC-urile în curte. E clădire veche, sunt fisuri în pereți, le astupăm și apoi văruim”, a declarat Vișoiu.Astfel, elevii trebuie să meargă la școală în două schimburi în cele patru clase rămase libere în clădirea care are aproximativ 100 de ani vechime. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, au fost obținute fonduri și se va ridica o nouă școală.“Am dat ordinul de începere și se va lucra. Au termen un an. Școala nouă va fi ridicată în curtea celei vechi. E o investiție de 26 de miliarde de lei vechi”, a declarat primarul din Săhăteni. În Vintileanca sunt 132 de elevi.În total, aproape 3.900 de clădiri în care funcționează unități de învățământ de la nivelul țării, nu au autorizații ISU. La acestea se adaugă câteva mii fără autorizații sanitare. Și chiar dacă pare greu de crezut, cele mai multe nu au obținut documentația pentru că au toatele în curte și nu dispun de surse de apă potabilă.Datele obținute arată situația din câteva județe:La nivelul țării: