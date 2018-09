150 de elevi timișoreni încep cursurile în containere. Unitatea școlară este supraaglomerată

Directorul Școlii Generale Nr. 30 din Timișoara, Mihaela Șora, a declarat ieri pentru un corespondent Mediafax că aproximtiv 150 de elevi vor învăța, începând cu data de 10 septembrie, în șase containere. Acestea au fost instalate în curtea instituției, fiind cumpărate de către Primăria Timișoara cu aproximativ 100.000 de euro.“Avem șase containere, care sunt dotate cu tot ce este nevoie pentru desfășurarea orelor. Sunt ca niște căsuțe, intri din hol în clase, au toalete, iar din 10 septembrie vor fi toate funcționale. Acum le dotăm cu mobilier, s-au făcut racordurile, urmează să fie legat și curentul. Vor învăța în aceste containere în jur de 150 de copii, patru clase I și două clase de a II-a, elevii vor veni la cursuri de dimineață. Din păcate, nu am rezolvat problema orelor de după-amiază în totalitate. În doi ani, aproape ni s-au dublat numărul claselor, de la 28 de clase primare am ajuns la 47. În prezent, avem 15 clase care fac ore după-amiaza”, a afirmat Mihaela Șora.Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat că Școala Generală Nr. 30 este una dintre cele mai căutate unități de învățământ din oraș. Municipalitatea are și un proiect de extindere cu două corpuri a școlii, iar în acest moment se caută o sursă de finanțare.“Avem la Școala Generală Nr. 30, pentru prima dată în Timișoara, săli de clasă modulare, așa numitele containere. Sunt excepționale, s-au făcut lucrările de racord la rețelele de utilități, totul este pregătit și ele vor fi date în uz. Aceasta este o soluție la cursurile de după-amiază, dar este o soluție care poate rezolva problemele pe termen scurt. Dacă tot crește numărul de clase în aceste școli căutate, nu ai cum să rezolvi problema. Încă ne descurcăm destul de bine. În general, dacă numărul de elevi va fi în continuă creștere la cele câteva școli, maxim șapte sunt super căutate în Timișoara, la acestea va fi mereu o problemă, trebuie găsită o soluție de limitare la capacitatea de școlarizare. Nicio școală din lume nu poate primi elevi fără limită. Facem tot ce putem pentru a asigura program doar de dimineață, este cumplit programul de după-amiază”, a afirmat Nicolae Robu.Şcoala Generală Nr. 30 este una dintre cele mai aglomerate unităţi de învăţământ din Timișoara. Clădirea a fost construită pentru cel mult 900 de elevi, dar în doi ani, în această şcoală vor ajunge să înveţe 2.400 de copii. În aceste condiţii, sute de elevi merg la cursuri după-amiază, din cauza lipsei de spaţiu.Primăria Timişoara intenţionează să cumpere încă 30 de containere pentru alte trei şcoli supraaglomerate din oraş, în care elevii merg la cursuri după-amiaza.