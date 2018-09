Europarlamentarul Cătălin Ivan, despre conflictul din PSD: Firea a fost complice cu actuala conducere a PSD / Grav este răul imens făcut României, nu partidului

Europarlamentarul Cătălin Ivan spune că luarea de poziție a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, este tardivă și că ea este complice cu actuala conducere a partidului care a făcut un rău imens României. El acuză lașitatea, oportunismul și servilismul liderilor PSD care nu au curajul să ia atitudine.







”De-a lungul celor deja aproape patru ani care au trecut de când am intrat în conflict direct cu conducerea PSD-ului de atunci, anume cu Victor Ponta și Liviu Dragnea, pentru că am îndrăznit să spun că lucrurile în partid mergeau în direcția greșită, am fost făcut în toate felurile, de la securist la trădător. Nu am nicio satisfacție. Este trist să vezi ce a ajuns acest partid. (...) Ce se întâmplă acum era evident încă din 2014. Lașitatea, oportunismul și servilismul i-a împiedicat pe cei care puteau lua atitudine să o facă. Astăzi, Gabriela Firea are mare dreptate. La fel și Ecaterina Andronescu acum câteva săptămâni. Este însă prea târziu. Mult prea târziu. Contează prea puțin răul făcut PSD-ului. Grav este răul imens făcut României, iar Gabriela Firea a fost complice. În toată această perioada, rând pe rând, tot mai mulți lideri ai partidului au sfârșit prin a-mi da dreptate. Pe rând, fiecare când i-a vent rândul, Victor Ponta, Bădălau cu scrisoarea servită de Adrian Năstase, Ecaterina Andronescu și acum Gabriela Firea, au ieșit public să critice regimul lui Dragnea folosind aproape la virgulă declarațiile mele din 2014, 2015”, a scris Ivan pe Facebook.







După declanșarea conflictului deschis cu liderul PSD, Liviu Dragnea, în cadrul ședinței Comitetului Executiv al partidului, Gabriela Firea a spus că acesta ar trebui să facă pasul înapoi, ceea ce ar fi benefic atât pentru PSD, cât și pentru România.





Miercuri, Firea a lansat un nou atac la adresa lui Liviu Dragnea și a apropiaților săi, cometând că aceștia au declanșat o campanie de defăimare a sa, cu ”acuzații diabolice” potrivit cărora ar fi fost confiscată de statul paralel sau ar fi devenit purtătorul de cuvânt al celor care se opun grațierii și amnistiei. Firea a spus, în context, că nu s-a opus niciodată unui proiect de lege, fie despre grațiere sau amnistie, dacă acesta era legal. În context, ea a făcut un apel către colegii de partid să înțeleagă că ”orice invenție juridică ne va duce pe toți în haos” și să solicite legalitate.







Firea a mai acuzat faptul că Dragnea conduce PSD dictatorial.