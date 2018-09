Viorica Dăncilă: Guvernul merge mai departe cu adoptarea rectificării bugetare

"Soluţia aleasă de Guvern este să meargă mai departe cu adoptarea rectificării bugetare", a declarat miercuri premierul Viorica Dăncilă, în contextul în care marți președintele Klaus Iohannis a suspendat ședința CSAT în care trebuia avizat proiectul privind rectificarea bugetară. Dăncilă nu a precizat dacă acest lucru înseamnă că proiectul va fi aprobat în ședința de miercuri a Guvernului, chiar dacă nu are aviz din partea CSAT și chiar dacă președintele a convocat Guvernul joi pentru noi discuții pe tema rectificării."Am încercat în ultima perioadă să-l facem pe domnul preşedinte Iohannis să înţeleagă faptul că rectificarea bugetară trebuie aprobată, pentru a nu afecta bunul mers al economiei. Mi-aş fi dorit ca acest proiect deosebit de important pentru români să fie obiectul, rezultatul unui consens între două instituţii importante ale statului - Preşedinţie şi Guvern. Orice situaţie complexă, însă, are cel puţin o soluţie, iar soluţia aleasă de Guvern este să meargă mai departe cu adoptarea rectificării bugetare. Ne-am îndeplinit obligaţia de a cere CSAT un punct de vedere, ne îndeplinim responsabilitatea de a asigura continuitatea în finanţare", a declarat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.Dăncilă a mai spus că "este nevoie ca stenogramele acestei ședințe să fie desecretizate"."Până la un punct pot înţelege nemulţumirea preşedintelui legată de diminuarea unor fonduri pe care nu le-a cheltuit şi îl asigur încă o dată că nicio instituţie a statului nu va rămâne fără bani pentru funcţionare. De aceea, am primit cu uimirea declaraţia de ieri a preşedintelui şi consider că pentru a nu exista niciun dubiu în legătură cu motivele pentru care a fost suspendată şedinţa CSAT este nevoie ca stenogramele acestei şedinţe să fie desecretizate", a precizat Dăncilă.Președintele Klaus Iohannis a convocat-o pentru joi, ora 11.30, pe Viorica Dăncilă la o nouă rundă de discuții privind rectificarea bugetară, după ce marți a suspendat ședința CSAT nefiind de acord cu propunerile guvernului. Însă joi Viorica Dăncilă se va afla într-o vizită de lucru în Spania.