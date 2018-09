UPDATE Gabriela Firea, după audierea în dosarul protestelor: Cred s-a încercat ca prefectul să fie scos țap ispășitor

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, consideră că „s-a încercat ca prefectul să fie scos țap ispășitor” în cazul intervenției la protestul din 10 august, când Jandarmeria a intervenit în forță pentru dispersarea manifestanților. „Ancheta va releva că nu are nicio vinovăție. Din câte știu nu avea cum să aibă acces la secrete de serviciu și la ordine militare”, a spus Firea, la ieșirea de la audierile de la Parchetul General.

În opinia Gabrielei Firea, ar putea fi vorba inclusiv de o „premeditare a unei posibile vinovății politice” îndreptate spre ea.



„Dacă erau anumite elemente care stârneau nemulțumirea opiniei publice și ministrul de Interne era cel care coordona prin reprezentați misiunea din 10 august, decontul politic era firește la dl Dragnea, pentru că el a propus-o ministru de Interne și o susține în continuare„, a subliniat Firea, adăugând că există informații „că dacă va fi o intervenție nu e vinovat ministrul ci prefectul”.



Gabriela Firea a adăugat că „poate nimic nu e întâmplător pe lumea asta” iar „oamenii cu un grad cât de cât ridicat de inteligență nu cred în coincidențe”.



Firea a arătat, după ce a fost audiată circa trei ore la Parchet în dosarul privind protestul din 10 august, că Speranța Cliseru era prefect de doar trei săptămâni și „nici nu avea certificat ORNISS„. „Din câte știu nu avea cum să aibă acces la secrete de serviciu și la ordine militare”, a continuat ea, precizând că prefectul a contrasemnat ordinul „care fusese deja scris„ „la solicitarea reprezentantului Jandarmeriei„, deoarece „așa precizează legislația în vigoare”.



Legat pe Carmen Dan, ministrul de Interne, „am înțeles că era în concediu la data pregătirii intervenției dar ulterior și-a făcut rechemare oficială pentru a participa la coordonare”.



Însă, în condițiile în care „am obținut un singur vot, al meu, pentru retragerea sprijinului politic (al ministrului de Interne) nu mai vreau să insist, respect decizia colegilor mei”, a arătat ea.



În ceea ce privește o posibilă interceptare a unor mesaje transmise pe serviciul de mesagerie whatsapp, Gabriela Firea a arătat că nu ea, „ci doamna ministru a adus la o ședință politică un dosar cu mai multe mesaje personale” pe care însă nu le-a văzut. Carmen Dan ar fi spus în ședință că „i-au fost puse la dispoziție” aceste mesaje, a continuat Firea, înainte de a afirma că are „încredere totală” față de toți angajații Ministerului de Interne, ai Jandarmeriei, Poliției și serviciului de informații al acestei instituții.



„Știu că sunt profesioniști, foarte bine pregătiți. Am convingerea că nu se vor lăsa duși sau conduși în războaie politice„ și că „își vor păstra deontologia profesională și vor acționa în spiritul legii”, a subliniat primarul general,



Primarul general a subliniat că din surse oficiale nu a fost informată că ar urma să aibă loc violențe în Piața Victoriei, deși din analiza mesajelor postate pe rețelele sociale era clar că „unii au venit cu intenția clară de a face rău, unii cu intenția de a intra în guvern”.



„Am citit anumite postări în care s-a observat că gradul de violență verbală și de incitare la o acțiune hotărâtă creștea” dar „neavând informații cu caracter neoficial nu aveam cum să acționez”, a argumentat Firea.



Legat de audierea de marți, Gabriela Firea a precizat că a fost convocată în calitate de martor și a adus și înscrisuri, respectiv „elemente care sunt în responsabilitatea Primăriei Capitalei și în atribuțiile primarului general, ale viceprimarului”, în special cele privind autorizarea protestului.



În ceea ce privește intervenția din Piață, Firea a subliniat că Primăria nu are „atribuții militare”, de a participa la astfel de intervenții sau să cunoască secrete de serviciu ale structurilor abilitate de lege pentru restabilirea ordinii publice.



Aceasta a menționat că viceprimarul nu s-a aflat în centrul de comandă, că într-o cameră pusă la dispoziție de Secretariatul General al Guvernului, unde se afla și reprezentantul Jandarmeriei care coordona acțiunea și prefectul Bucureștiului.