Protestatarul căruia Vâlcov i-a postat fisa medicală a făcut plângere la Parchet și îi cere consilierului premierului daune de un milion de euro. „E o sumă mare ca să fac un azil de bătrâni”

„Am depus o plângere împotriva domnului Vâlcov Darius, în primul rând pentru încalcarea Constitutiei art. 26. Mi se pare pentru societatea în care trăim a intra în viața intimă a unei persoane oricând este de o gravitate maximă. (...) Am depus plângere pentru complicitate la divulgarea secretului profesional complicitate la abuz în serviciu raportat la regulamentul UE 679 2016 privind protecția persoanelor fizice care privește datele cu caractater personal și dreptul la viața privată iar un ultim capăt de acuzare - complicitate la divulgarea fără drept a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității”, a declarat Sandu Matei, la sediul Parchetului General.Potrivit acestuia, activitatea sa privind protestele și postările de pe paginile de socializare au deranjat. „Este clar că actul meu medical de la Spitalul de urgență, în care spune clar - otrăvire după gazare deranjează. Postările și acțiunile mele civice deranjează. Și atunci el prin mine, atacă mișcarea #Rezist, pentru că el a specificat acolo „Sandilăul nebun liderul #Rezist. Nu mă atacă pe mine personal Sandu Matei, ci mișcarea #Rezist. (...) Mă constitui parte civilă. E o sumă mare ca să fac un azil de bătrâni, un milion de euro. Nu neapărat suma mă interesează, cât ca justiția să-și facă treaba, pentru că este un act josnic. (...) În acea perioadă eram coleg de partid cu Darius Vâlcov, mai mergeam și la școlile de vară”, a spus Sandu Matei.Decizia vine ca urmare a publicării, de către consilierul premierului, Darius Vâlcov, a fișei medicale a lui Sandu Matei, protestatar #rezist. Ulterior, postarea a dispărut, Vâlcov scriind: "Postarea prin care aratam ca un lider #rezist este sandilau cu acte mi-a fost stearsă".Corpul de Control al ministrului Muncii face verificări în cazul pensiei de invaliditate pe care o primește protestatarul Sandu Matei, potrivit documentului publicat de consilierul premierului Darius Vâlcov și apoi șters, având în vedere că diagnosticul acestuia s-a modificat între timp. "Corpul de control al Ministrului Muncii și Justiției Sociale a demarat azi o verificare vis-a-vis de informațiile apărute in spațiul public cu privire la o persoana beneficiara de pensie de invaliditate. Din primele cercetari s-a constatat ca, pe un cont de socializare, a apărut o decizie de încadrare in grad de invaliditate a unei persoane, in vederea emiterii deciziei de pensionare, adică de un act administrativ. Deci nu avem de-a face cu un certificat medical, de fișe BP2, FIAM sau alte documente medicale de confirmare a unui diagnostic. Este un act administrativ, cu valabilitatea de un an, mai precis între 2006 și 2007, care nu mai produce niciun fel de efecte juridice și care a mai fost menționat in presa, in Decembrie 2017, in urma unei altercații din Piața Victoriei, când un pensionar a fost agresat cu un box. Acest act administrativ se întocmește in mai multe exemplare și un exemplar ajunge inclusiv la angajator, pentru ca invaliditatea de gradul 3 permite dreptul la munca pe o perioada de 4 ore/zi și orice angajator potențial are obligația sa îl solicite, caracterul nefiind astfel unul secret", se arată într-o precizare a ministerului Muncii, pentru MEDIAFAX.