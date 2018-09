Gabriela Firea, audiată în dosarul protestului din 10 august. „Întotdeauna vorbesc numai pe bază de argumente”

Întrebată dacă are dovezi pentru a-și demonstra afirmațiile, Firea a răspuns: „Dumneavoastră ce credeți? Întotdeauna vorbesc numai pe bază de argumente, nu doar pe acest domeniu. Eu voi răspunde procurorului care m-a contactat”.De altfel, într-o altă declarație susținută duminică și citată de Mediafax, Gabriela Firea a apărat-o pe Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, o apropiată a sa, și a spus că ordinul de evacuare al pieței în 10 august nu conținea detalii cu privire la modalitatea de intervenție, dar Cliseru a fost indicată ca responsabilă tocmai pentru a se ajunge la Firea."Când am vrut să facem târgul de Crăciun în Piața Victoriei, am fost lăsată singură, protestatarii de profesie au demontat scena. A fost un strigăt de alarmă, dar probabil că unii colegi au crezut că ei nu vor fi vizați. S-a întâmplat pe 10 august. I-am reproșat doamnei ministru că prin strategia de comunicare a vrut să transfere răspunderea pentru tot ce urma să se întâmple pe umerii prefectului. Deodată, prefectul, care doar contrasemnează un ordin întocmit de militari, apare ca personaj principal un prefect. În noaptea aceea s-a menționat în presă numele prefectului, a doua zi, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei a spus că prefectul a dat ordinul de intervenție, urmărind probabil reacțiile și presa internațională și văzând că interventța e considerată mai agresivă. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei a arătat către prefect, presa spunând că a lucrat cu primarul general. Așa am ajuns vinovat de serviciu că eu am pus la cale intervenția, pentru că omul care a dat ordinul e prefectul Capitalei, cel care a lucrat cu mine", a declarat Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, la România Tv.Gabriela Firea se afla, în ziua protestului, la Tallinn, într-o vizită oficială, pentru a discuta cu oficialii estonieni despre reformele administrative. Primarul general a spus, în urmă cu câteva zile, că în noaptea protestelor „nu a dormit”, și a fost informată cu privire la cele petrecute.