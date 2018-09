Ministerul Muncii: Documentul publicat de Darius Vâlcov nu e unul medical, ci unul administrativ, o decizie de încadrare în grad de invaliditate / Caracterul său nu e secret

„Corpul de control al Ministrului Muncii și Justiției Sociale a demarat azi o verificare vis-a-vis de informațiile apărute in spațiul public cu privire la o persoana beneficiara de pensie de invaliditate. Din primele cercetari s-a constatat ca, pe un cont de socializare, a apărut o decizie de încadrare in grad de invaliditate a unei persoane, in vederea emiterii deciziei de pensionare, adică de un act administrativ. Deci nu avem de-a face cu un certificat medical, de fișe BP2, FIAM sau alte documente medicale de confirmare a unui diagnostic. Este un act administrativ, cu valabilitatea de un an, mai precis între 2006 și 2007, care nu mai produce niciun fel de efecte juridice și care a mai fost menționat in presa, in Decembrie 2017, in urma unei altercații din Piata Victoriei, când un pensionar a fost agresat cu un box. Acest act administrativ se întocmește in mai multe exemplare și un exemplar ajunge inclusiv la angajator, pentru ca invaliditatea de gradul 3 permite dreptul la munca pe o perioada de 4 ore/zi și orice angajator potențial are obligația sa îl solicite, caracterul nefiind astfel unul secret”, precizează Ministerul Muncii.Potrivit sursei citate, Corpul de Control va verifica și alte aspecte, după ce protestatarul a scris pe Facebook „că în perioada 2006 a avut un eveniment în familie cauzat de pierderea soției și a trebuit să fie “tată și mamă” pentru doi copii minori, respectiv de 2 și 8 ani, dar ca în prezent boala nu mai este de actualitate”.„Corpul de control urmează sa verifice și alte aspecte. Respectiv, dacă la vremea aceea a fost sesizată direcția de protecție a copilului și în ce mod au reacționat autoritățile pentru protejarea minorilor, dată fiind situația tatălui întreținător (sigur asta nu poate avea acum nicio repercusiune în sarcina domnului în cauza) și de ce beneficiază in continuare de pensie de invaliditate gradul 3 dacă diagnosticul s-a modificat și are capacitate de munca deplină, așa cum susține”, mai precizează Ministerul Muncii.Ministerul Muncii a anunțat, luni, că va face verificări după ce Darius Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă, după ce acesta a făcut publică, pe Facebook, un document ce pare a fi fișa medicală a unui protestatar #rezist , numindu-l „sandilău”. Protestatarul Sandu Matei, cel vizat de postarea lui Vâlcov, a anunțat că îl va da în judecată pe consilierul premierului.