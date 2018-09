Dragnea, nemulțumit că Toader nu a „dus până la aprobare” ordonanța privind prelungirea mandetolor șefilor Inspecției Judiciare: Vreau o discuție pe tema asta cu ministrul și premierul

Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, luni, pe Tudorel Toader, acuzându-l că nu a dus la capăt ordonanța care permitea actualei conduceri a Inspecției Judiciare să-și continue mandatul, precizând că vrea să aibă o discuție cu ministrul Justiției și cu premierul Viorica Dăncilă pe subiect."Am văzut asta, am văzut și solicitarea ca să se suspende imediat ținând cont de faptul că este în Guvern. Aș fi fost foarte bucuros dacă domnul ministru Toader ar fi încheiat și dus până la aprobare ordonanța care ar fi permis actualei conduceri a Inspecției Judiciare să-și continue mandatul până când intră în vigoare noua lege și, ca mulți alți colegi, oameni, pe care i-am văzut supărați, și eu sunt supărat pentru că tocmai se pot pune sub semnul întrebării niște anchete importante care sunt în derulare. Mă așteptam să ducă la capăt această procedură săptămâna trecută și pentru mine este ciudat și destul de greu de înțeles de ce", a declarat liderul PSD, citat de Mediafax.Întrebat dacă va avea o discuție cu Tudorel Toader sau cu premierul și ministrul Justiției, Liviu Dragnea a răspuns: "Da. Eu vreau să am o discuție pe tema asta. Vreau să avem discuție pe tema asta cu cei trei menționați".Mandatele inspectorului-şef şi inspectorului-şef adjunct de la Inspecţia Judiciară s-au încheiat, începând cu 1 septembrie, ceea ce înseamnă blocarea activității principale a instituției. CSM trebuie să delege în aceste funcții, dar și să discute ordonanța lui Toader de a prelungi mandatele actuale.Mandatele lui Lucian Netejoru (inspector-șef) și al lui Gheorghe Stan (inspector-șef adjunct) de la Inspecția Judiciară s-au încheiat în data de 1 septembrie.Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a transmis în urmă cu câteva zile, spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii, un proiect de ordonanță prin care cere prelungirea mandatelor lui Netejoru și Stan, până când se ocupă aceste funcții. Însă, surse din cadrul CSM arată că nu a fost încă stabilită o dată pentru avizarea ordonanței lui Tudorel Toader.