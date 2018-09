Carmen Dan, despre acuzațiile lui Firea: Voi clarifica la Comisia de apărare din Senat

„Astfel de răspunsuri nu se pot da pe scările Ministerului. Așa că vă rog să aveți răbdare și să așteptați. Voi clarifica tot ceea ce este de clarificat într-un cadru instituțional, așa cum este normal. Un astfel de cadru poate fi mâine la Comisia de apărare din Senat, unde sunt invitată începând cu ora 14:30. Vă asigur să acolo avem toate disponibilitatea să răspundem tuturor întrebărilor. (....) Referitor la Comisia de apărare, la acel cadru, mai fac o precizare. Astăzi va ajunge la cele două comisii raportul clasificat, despre care am vorbit. Imediat după prezența noastră în comisia de apărare de la Camera Deputaților, Parchetul militar a solicitat acest raport, pe care, evident, l-am pus la dispoziție. Referitor la celelalte teme, vom răspunde mâine. Nu-și au sensul a fi lămurite pe scările ministertului. Temele politice le-am lămurit în Cex”, a spus ministrul de Interne, Carmen Dan, la intrarea în instituție.Precizările vin după ce primarul general Gabriela Firea spune că ministrul de Interne Carmen Dan a venit pregătită în ședința CEx PSD cu hârtii care reprezentau discuții private pe WhatsApp, după ce în urmă cu un an a recunoscut că are discuții, de pe aceeași aplicație, ale unui senator și că sunt ușor de interceptat."Doamna ministru a scos dintr-un dosar, deși nu cred că avea de unde să știe ce voi spune eu, decât dacă îmi urmărește corespondența, probabil, a scos niște foi că sunt xeroxuri convorbiri private dintre doamna prefect și un secretar de stat. Am întrebat < > A întors atunci discuția și a spus că domnul secretar de stat i-a pus la dispoziție. I-am spus că < >. dacă la acest nivel am ajuns. Noi ne luptăm cu statul paralel, dar parte din statul paralel e pe lângă noi, cu o doamnă ministru de Interne care vine la Comitetul Executiv pregătită în apărarea sa cu niște mesaje private", a declarat Gabriela Firea, la România TV.Aceasta spune că se poate simți spionată atâta timp cât a fost prevenită de ministrul de Interne, Carmen Dan, că aplicația WhatsApp este ușor de interceptat.