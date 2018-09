Camera Deputaților și Senatul, în sesiune ordinară de luni. Prioritățile legislative ale momentului

În prima şedinţă a fiecărei Camere se alege noua componenţă a Birourilor permanente, adică vicepreşedinţii, secretarii, chestorii acestor foruri. Alegerea membrilor Biroului permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuraţiei politice şi negocierii liderilor de grupuri. Listele candidaţilor propuşi pentru Birourile permanente se supun în întregime votului Camerei Deputaţilor, respectiv Senatului.Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a convocat Biroul permanent pentru luni, la ora 13,00, urmând ca de la ora 14,00, grupurile parlamentare să se întrunească fiecare într-o şedinţă. Plenul va începe la ora 16,00.O procedură similară se va desfăşura şi la Camera Deputaţilor: 14,00 - Birou permanent şi 16,00 - şedinţă în plen.Parlamentarii au de dezbătut în această sesiune mai multe proiecte importante, dar şi să definitiveze modificările la cele două legi ale justiţiei contestate de mai multe ori la Curtea Constituţională - Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi modificările produse Codului penal şi Codului de procedură penală.Curtea Constituţională urmează să se pronunţe în această toamnă în legătură cu acestea, iar Camera Deputaţilor şi Senatul vor trebui să pună în acord proiectele de lege cu deciziile Curţii. De asemenea, parlamentarii trebuie să rediscute şi Codul administrativ, pentru care preşedintele Klaus Iohannis a sesizat, de asemenea, Curtea Constituţională.Un alt proiect care va fi dezbătut din nou este cel referitor la unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre offshore. Pentru acesta, preşedintele Iohannis a cerut, în această vară, reexaminarea în Parlament.Pe de altă parte, cele două Camere vor trebui să se pronunţe asupra mai multor legi importante, cum este proiectul legii pensiilor, aflat în prezent în dezbatere publică la Ministerul Muncii.O problemă care va trebui rezolvată este cea a referendumului pentru familie. Coaliţia pentru Familie a adunat peste 3 milioane de semnături în urmă cu doi ani pentru modificarea Legii fundamentale astfel încât familia să fie definită ca "uniunea dintre un bărbat şi o femeie". Iniţiativa cetăţenească a fost votată deja de Camera Deputaţilor şi se află în dezbaterea Senatului. Preşedintele Camerei, Liviu Dragnea, a anunţat că referendumul pentru familie va fi organizat pe 7 octombrie.Tot la începutul sesiunii, Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI îl va invita la audieri pe ambasadorul României în SUA, George Maior, fost şef al Serviciului Român de Informaţii (SRI). Audierea este programată pe data de 4 septembrie."Pe domnul Maior am decis să-l invităm la comisie pe data de 4 septembrie, marţi, la ora 11,00. Am semnat o adresă şi mâine va pleca spre Ministerul Afacerilor Externe şi am avut şi un dialog cu domnia sa prin mesaje spunându-i acest lucru. (...) Încă nu a confirmat, dar eu cred că va veni", a declarat preşedintele comisiei, Claudiu Manda.De asemenea, în data de 11 septembrie, conducerea SRI ar putea fi audiată la comisia comună de resort, potrivit preşedintelui comisiei.Pe de altă parte, liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat sâmbătă că schimbarea legislaţiei privind securitatea naţională trebuie "să purceadă rapid", precizând că nu are "o idee proastă" despre înfiinţarea Agenţiei naţionale de interceptare."Eu vreau să înceapă aceste dezbateri şi vreau să închidem, pentru că noi discutăm de nişte structuri care au ieşit din matcă (...) Trebuie să se modernizeze serviciile, trebuie să se modernizeze legile, că sunt foarte vechi, şi, dacă se va considera că e nevoie de acea agenţie (de interceptări n. red.), (...) dacă e oportună, o să o susţinem", a declarat Dragnea după şedinţa CExN a PSD şi reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD, care au avut loc sâmbătă la Neptun.De obicei, în sesiunea parlamentară de toamnă este dezbătut şi aprobat proiectul bugetului de stat şi proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor. O propunere legislativă pentru această sesiune, anunţată de ALDE, vizează reglementarea activităţii de lobby.Totodată, pe masa Parlamentului se va afla propunerea grupului parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor şi a reprezentanţilor PMP de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă în cazul gestionării pestei porcine africane.Preşedintele Comisiei de apărare din Senat, liberalul Marcel Vela, a reluat invitaţia de audiere, pentru 4 august, a prefectului Capitalei, Speranţa Cliseru, în legătură cu protestele din 10 august, după ce săptămâna trecută, şedinţa convocată în vacanţa parlamentară a fost suspendată din lipsă de cvorum.De asemenea, liderul liberalilor din Camera Deputaţilor, Raluca Turcan, a solicitat audierea premierului Viorica Dăncilă în cadrul dezbaterii "Ora Guvernului" pe tema protestului din 10 august şi a pestei porcine. Printre obiectivele PNL pentru cea de-a doua sesiune parlamentară din acest an, preşedintele liberalilor, Ludovic Orban, a enumerat transpunerea în proiecte legislative a măsurilor din programul de guvernare al PNL şi întărirea funcţiei de control al Parlamentului.Priorităţile legislative enumerate de liderul grupului PNL din Senat, Iulian Dumitrescu, sunt votul electronic şi alegerea primarilor în două tururi.Pentru sectorul economic, Raluca Turcan a menţionat propuneri legislative care vizează introducerea unui salariu în plus pentru angajat cu posibilitatea deducerii acestuia de către angajator, deducerea din impozitul pe profit a cheltuielilor cu achiziţia de mijloace de transport noi şi transparentizarea acţionariatului firmelor care participă la achiziţii publice.Pentru sistemul de învăţământ, Turcan a anunţat proiecte care să introducă un voucher educaţional de 200 de lei, care să fie la dispoziţia părinţilor, şi înlocuirea programului 'Cornul şi laptele' cu un pachet alimentar diversificat.Reprezentanţii USR au anunţat că vor depune la începutul sesiunii parlamentare o moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.