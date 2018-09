Orban refuză discuțiile cu PMP: Vom merge pe liste proprii la alegerile europarlamentare 

„E complicat să vorbim de candidați comuni la europarlamentare, pentru că depinde e afilierea fiecărei formațiuni politice de la nivelul Parlamentului European. În ceea ce ne privește pe noi, PNL este membru al Partidului Popular European, cea mai puternică formațiune politică europeană, familia politică ce are cea mai mare reprezentare în Parlament și deține cea principalele funcții la nivel european: președinția Comisiei Europene, președinția Parlamentului European și președinția Consiliului European”, a anunțat președintele PNL, Ludovic Orban.Liderul PNL a mai spus că formațiunea politică pe care o conduce este, alături de Klaus Iohannis, „singura forță politică ce este ascultată, respectată și care are capacitatea de a influența deciziile îm favoarea românilor la nivelul european”.”Noi vom participa pe liste proprii, suntem forța de dreapta din România care va participa la un nou succes al PPE la nivel european, pentru a putea continua reformele serioase care au fost începute în timpul actualei președinții și care, de altfel, au dus la o perioadă de patru-cinci ani de creștere economică continuă în aproape toate țările europene. PNL va participa la alegerile europarlamentare pe propriile picioare, cu obiectivul foarte clar de a asigura reprezentarea României la nivelul Uniunii Europene, pentru că, din păcate astăzi, alături de președintele României, PNL este singura forță politică ce este ascultată, respectată și care are capacitatea de a influența deciziile îm favoarea românilor la nivelul european”, a completat Ludovic Orban.Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat, după ședința Congresului Național al partidului, că le va propune, săptămâna viitoare, liderilor din opoziție, să aibă o listă comună la alegerile europarlamentare și a subliniat că este necesar crearea mai întâi a unei alianțe între aceste partide.„Credem că singura modalitate prin care PSD-ul poate să fie oprit este unitatea opoziției. Colegii mei m-au mandatat, prin vot unanimitate, pentru a începe începând de săptămâna viitoare discuții cu colegii din Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România. Voi contacta săptămâna viitoare președinții celor două partide pentru a discuta despre nevoia de unire a opoziției”, a anunțat președintele PMP, Eugen Tomac, vorbind despre necesitatea unui pol anti-PSD.Întrebat cum îi va convinge pe cei din opoziție să accepte o listă comună, președintele Partidului Mișcarea Populară a spus că le va prezenta celor din opoziție faptul că dacă „dacă vom merge pe o listă comună la alegerile europarlamentare”, vor avea șanse să ia mai multe voturi decât PSD.