Renate Weber trece oficial la ALDE

Europarlamentarul Renate Weber a anunțat că a trece oficial la ALDE, argumentând că acesta este singurul partid din România ”care se fundamentează pe valori în care cred și pe care le împărtășesc, pe principii liberale autentice”.

”După aproape patru ani în care am acționat că om politic independent și după o lungă perioada de introspecție, am decis că nu e momentul să mă retrag din viață politică, deși, dat fiind contextul actual, cel puțin al politicii românești, aceasta ar fi fost cu siguranță cea mai comodă opțiune pentru mine personal. Dar în viață nu e mereu despre noi… e și despre ceilalți și despre ce crezi tu că ai de oferit celor din jurul tău. Așadar, azi am decis să mă alătur oficial partidului ALDE România, pentru că a face politică, a lupta pentru un ideal, a-ti pune in practică un crez, toate sunt imposibile fără un partid care să te susțină și să te ajute. ALDE a fost și rămâne singură mea opțiune politică”, a scris Renate Weber pe pagina sa de Facebook