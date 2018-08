Viorica Dăncilă îi critică pe cei care îi „numără virgulele sau greșelile de exprimare”: Da, poate că am greșit, e o presiune imensă, o oboseală imensă

Dăncilă a spus, la școala de vară a tineretului PSD, că cei care îi „numără virgulele sau greșelile de exprimare nu au altceva de criticat și acum se limitează doar la aceste lucruri”.„Da, poate că am greșit, e o presiune imensă, o oboseală imensă. Din atenție sau pe fondul oboselii am făcut greșeli și poate voi mai face. Dar nu o să greșesc niciodată în deciziile pe care le voi lua pentru România și pentru români”, a continuat premierul.Aceasta a criticat „îndemnurile la scindare și dezbinare” în anul centenarului, afirmând că „dacă cei care acum îndeamnă la scindare, dezbinare, cred că nu vot fi judecați de generațiile viitoare se înșală”.Acești oameni trebuie să răspundă pentru că „au înlocuit argumentele cu jignirile, proiectele cu plângerile penale, că încearcă să își facă lobby”, a spus Viorica Dăncilă, adăugând că este „prima dată în istorie când un premier are dosar penal pentru un act diplomatic”, o referire propunerea de mutare a ambasadei României la Tel Aviv.