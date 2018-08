Dăncilă, despre înregistrarea cu Speranța Cliseru: Nu am avut încă o discuție cu prefectul sau cu ministrul Carmen Dan. Vom vorbi la guvern

”Nu aș vrea să vorbesc despre acest lucru (întervenția de pe 10 august - n.r.), a dat explicații și a prezentat un raport doamna ministru Carmen Dan. Am spus de nenumărate ori că eu nu vreau să acuz, să absolv pe cineva de vreo vină, dar pentru mine este important, ca atunci când se fac acuzații acestea să fie bazate pe probe concrete”, a declarat Viorica Dăncilă, referitor la controversele despre ordinul de intervenție dat jandarmilor la protestul din 10 august.Ea a fost întrebată și de înregistrarea în care un cetățean îi cere prefectului Capitalei să spună că ministrul de Interne a mințit.”Aceste lucruri se vor discuta la Guvern, nu am avut încă o discuție cu prefectul sau cu ministrul Carmen Dan”, a afirmat Dăncilă.Precizările vin după ce un cetățean a postat pe Facebook o înregistrare video cu prefectul Capitalei, Speranța Cliseru. Acesta îi cere Speranței Cliseru să vorbească despre protestul din 10 august și să recunoască faptul că ministrul Carmen Dan și liderul PSD, Liviu Dragnea, au mințit. Prefectul a răspuns: „Asta am spus”.Redăm, mai jos, dialogul purtat între cei doi:– Ce căutați în public, doamna Cliseru? Ar trebui să stați ascunsă după 10 august. Ascunsă ar trebui să stați. Vedeți că șoferul dvs a parcat pe trecerea de pietoni, la Grădina Icoanei, acolo. Refuză să mute mașina. Chem poliția sau ce facem? Îi spuneți dumneavoastră s-o mute?– Faceți ceea ce credeți.– Să fac ce prevede legea în principiu, nu?– Da.– Vedeți dumneavoastră, nu sunt jurnalist, doamna Cliseru, sunt un cetățean și vreau să fiți conștientă de părerea cetățenilor despre dumenavoastră. Și data viitoare când ieșiti în public să vă mai gândiți. De mai multe ori, poate. Și să știți că 10 august nu o uită nimeni. Dacă sunteți nevinovată, dacă nu ați avut nici o implicare, ieșiți public și spuneți asta.– Am ieșit și am spus.– Perfect, ziceți: doamna Carmen Dan minte, domnul Dragnea face asta.– Asta am spus.– Spuneți mai clar.– Am spus.– Până nu o să spuneți super clar chestiile astea...– Ați greșit adresa, mergeți la alte persoane să le întrebați. Eu am spus că sunt nevinovată și să mergeți să întrebați acele persoane, nu să mă hăituiți pe mine. Nu sunt eu vinovată, credeți-mă.– Perfect, abia aștept să stabilească instanța acest lucru. Îmi doresc să nu fiți vinovată, îmi doresc din suflet chestia asta, dar negarea dumneavoastră trebuie să fie mult mai amplă. Și dezicerea dvs de PSD trebuie să fie mult mai amplă.– Aveți răbdare că o să fie, o să fie.- Mult succes în cazul ăsta!