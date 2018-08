Vosganian: Am participat la numeroase mitinguri în anii '90 / Noi nu ne-am întrecut în obscenități, nu am proferat amenințări cu moartea, nu am urinat pe gardurile partidelor

”Am participat la numeroase mitinguri în anii '90. Protestam împotriva unor alegeri incorecte și a ascensiunii nelegitime a Frontului Salvării Naționale. Protestele noastre erau promonarhice, antiprezidențiale, antiguvernamentale.





Noi nu ne-am întrecut în obcenități, nu am proferat amenințări cu moartea, nu am aruncat cu pietre în oamenii de ordine și cu cutii de vopsea în sedii de partid, nu ne-am adus copiii să joace șotron pe fețe de oameni și să asculte tot felul de blestemății strigate de părinții lor, nu am cântat cântece despre puști Kalașnikov și cocktailuri Molotov, nu am urinat pe gardurile partidelor.





Și asta, întâi de toate, pentru că Regele nostru, Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Radu Câmpeanu și ceilalți lideri politici și civici ai vremii nu ne-ar fi permis - cu atât mai puțin n-ar fi încurajat drept 'rafinamente sublime', 'libertăți de expresie' și 'angajamente civice' - asemenea gesturi.”

Ce scrie Vosganian pe Facebook: