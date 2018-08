Tăriceanu, despre amnistia persoanelor condamnate în urma protocoalelor: Chiar și o persoană vinovată are dreptul la un proces corect

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a spus, referitor la propunerea lui Rudolph Giuliani de a da ”o amnistie celor care au fost condamnați ca urmare a exceselor”, că susține o ordonanță privind revizuirea hotărârilor judecătorești care s-au bazat pe utilizarea interceptărilor ilegale de telefoane și a utilizării protocoalelor în faza de urmărire penală și de judecată.

”Sper să putem rezolva o bună parte din aceste cazuri și dăm posibilitatea la un proces corect. Chiar și o persoană vinovată are dreptul la un proces corect”, a spus Tăriceanu.

”Ideal ar fi să luăm cu penseta cazurile unde sunt suspiciuni( ...) Acesta este mare o problemă, ministrul Justiției încearcă să o rezolve”, a adăugat acesta.

Tăriceanu a comentat de asemenea că ”cei rău-voitori încearcă să pună scrisoarea lui Rudolph Guiliani în cheia unui lobby”.

”Nu știu pentru cine face lobby, nu am auzit să fie lobbyst angajat pentru cineva din România în așa fel încât să se justifice această afirmație. Ceea ce stiu de Rudolph Giuliani este că s-a remarcat ca procuror în combaterea mafiei din New York, a avut un mandat lung de primar al orașului New York, mi-l aduc aminte în momentele de emoție” când au avut loc atacurile de pe 11 septembrie și a ieșit să îi îmbărbăteze pe pompieri, a spus Tăriceanu.

Acesta a lăudat persoana lui Giuliani și a subliniat că scrisoarea acestuia i se pare ”foarte, foarte utilă”

”Rudolph Giuliani este o personalitate și în domeniul justiției, dar și în viața publică, foarte respectată în SUA: Ceea ce mie mi se pare de remarcat este că în momentul de față lucrurile despre care mulți din România au încercat să le țină sub preș, anume abuzurile grave ale DNA-ului, colaborarea între DNA și servicii secrete sub forma protocoalelor, au trecut oceanul. Aceste lucruri pe care eu le-am semnalat de nu mai puțin de patru ani în discursul public au ajuns să fie subiecte de interes major pentru cei din UE și pentru cei din America. Scrisoarea lui Giuliani mi se pare foarte, foarte utilă”, a adăugat Tăriceanu, potrivit Mediafax.