CSM precizează că nu are competența să avizeze încheierea protocoalelor: Informarea ulterioară a Consiliului cu referire la aceste protocoale nu le legitimează în vreun fel

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, luni, într-un comunicat de presă, că Parchetul General a informat cu privire la existența protocoalelor, dar nu are competența să avizeze încheierea acestora. De asemenea, potrivit CSM, informarea ulterioară a Consiliului cu referire la aceste protocoale nu are nicio relevanță, nevalidându-le sau legitimându-le în vreun fel.

”În urma măsurilor dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în ședința din data de 20 martie 2018, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la aceeași dată, a transmis Consiliului, spre informare, două protocoale clasificate, respectiv:

Protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale, încheiat la data de 4 februarie 2009;

Protocolul privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, potrivit legii, încheiat la data de 8 decembrie 2016”, arată comunicatul CSM.

Potrivit CSM, la data de 30 martie 2018, protocoalele au fost restituite Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea continuării procedurii de declasificare.

”Precizăm că, potrivit dispozițiilor Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, acesta nu are competența să avizeze încheierea protocoalelor între instituțiile din cadrul autorităţii judiciare și alte instituții publice, iar informarea ulterioară a Consiliului cu referire la aceste protocoale, în condițiile amintite, nu are nicio relevanță sub aspectul împrejurărilor în care acestea au fost încheiate, nevalidându-le sau legitimându-le în vreun fel”, mai arată comunicatul.

Procurorul Augustin Lazăr a spus luni în cadrul unei declarații de presă că toată corespondența dintre Parchet, CSM și ministrul Justiției s-au făcut transparent.

"În mod transparent, prin informarea CSM și ministrului Justiției, în mod constant primul demers fiind făcut la 13 martie 2017, într-un cadru legal care a reprezentat un mod instituțional de lucru în România. A se vedea protocoalele similare încheiat de SRI cu Inspecția Judiciară, CSM, ICCJ și alte instituții. (...) Se fac niște show-uri care nu fac bine nimănui, nici justiției, nici Ministerului Public. Să vedem care e adevărul despre manipularea penibilă apărută în spațiul jublic. A manipula pe cineva e ofensator", a spus Lazăr.