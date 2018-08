Nicolae Lupulescu, candidat la șefia DNA: Moștenirea lui Kovesi este bună, dar sunt multe de schimbat / Ce e rău trebuie corectat

„Am o grămadă de planuri..(...) Urmează ca dumnealui ( ministrul justiției- n.red) să hotărască dacă l-am putut convinge sau nu prin proiectul meu de management și prin ceea ce vreau să fac bine pentru această instituție. Mă recomand eu. Cred că da (este competiție n.red) O cunosc pe doamna Gabriela Scutea, mi-a fost șefă foarte exigentă, am avut și am admirație pentru dumneaei ca persoană și pentru profesionalismul său. Este un contracandidat puternic”, a declarat procurorul militar Nicolae Lupulescu, prezent la Parchetul General pentru a-și vizita colegii, potrivit spuselor sale.Întrebat de jurnaliști care este moștenirea pe care a lăsat-o fostul șef DNA, Laura Codruța Kovesi, Lupulescu a răspuns: „Una bună. Asta e opinia mea”.„Multe, sincer, nu vă pot spune, sunt multe de schimbat (la DNA, n.r.), dar nu trebuie pus punct și de la capăt, cum am tot auzit că se vehiculează. Trebuie pus punct și virgulă. Adică ce e rău, corectat, ce e bine, mers mai departe”, a mai spus procurorul militar.De asemenea, întrebat de ce nu a participat la concurs în prima sesiune, procurorul a spus: „Sincer, am și am avut o părere foarte bună despre domnul Marius Iacob și pentru profesionalismul dumnealui și pentru calitățile lui de manager”.Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus, tot luni, în privința celor șase candidați la șefia DNA, că îi cunoaște pe unii dintre ei, subliniind că le știe și atitudinile etice și morale, însă în această perioadă sunt studiate dosarele procurorilor înscriși în concurs.Cei șase canidați sunt: Paula Tănase, Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea, Sorin Armeanu, Adina Florea și Andrei Bodean.