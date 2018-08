​LIVEVIDEO Procurorul general, Augustin Lazăr, declarație de presă: Este o perioadă foarte sensibilă pentru statul de drept și pentru justiție / O manipulare penibilă

Procurorul General Augustin a prezentat, luni, corespondența cu ministrul Justiției și CSM, spunând că prima adresă a fost făcută în 13 martie 2017, iar următoarea adresă este din 19 martie, când ministrul Justiției cere detalii despre protocoale și desecretizarea.





"Manipularea opiniei publice este folosită ca instrument pentru destabilizarea activității procurorilor. Aceasta declarație are rolul de a stabili adevărul. Consider și o chestiune de onoare și o datorie profesională să clarific toate suspiciunile și interpretările false apărute abundent în spațiul public. În spiritul transparenței instituționale, pe care am promovat-o, voi face publică corespondența pe care am purtat-o cu CSM și ministrul Justiției", a declarat Augustin Lazăr.





Procurorul general califică drept manipulare penibilă acțiunile din spațiul public cu privire la informarea dintre instituții.





"În mod transparent, prin informarea CSM și ministrului Justiției, în mod constant primul demers fiind făcut la 13 martie 2017, într-un cadru legal care a reprezentat un mod instituțional de lucru în România. A se vedea protocoalele similare încheiat de SRI cu Inspecția Judiciară, CSM, ICCJ și alte instituții. (...) Se fac niște show-uri care nu fac bine nimănui, nici justiției, nici Ministerului Public. Să vedem care e adevărul despre manipularea penibilă apărută în spațiul jublic. A manipula pe cineva e ofensator", a mai spus Lazăr.





"În dimineața zilei 25 august 2018 ministrul Justiției a publicat pe Facebook două mesaje arătând că doar zilele acestea a aflat unele lucruri.. (...)19 martie -primul document- adresa ministrului justiției", a mai spus procurorul general.





Potrivit documentului, ministrul cere detalii despre protocoalele încheiate, cine sunt semnatarii și decretizarea acestora, a anunțat Lazăr.





Augustin Lazăr a prezentat, pe larg, corespondența purtată atât cu CSM, cât și cu Ministerul Justiției în ceea ce privește protocoalele pe care Parchetul General le-a încheiat cu SRI.





„În 3 aprilie 2018, Ministerul Public comunică Ministerului Justiției, în atenția prof.univ. Tudorel Toader, că începând din 1.01.2005, în evidențele noastre figurează un număr de documente de cooperare instituțională și le-am enumerat pe toate. Adresa e rezultatul discuțiilor purtate la CSM. Ele mergeau la biroul de profil, nu aveam reținere că ar fi ceva rău cu ele și nu aveam ce să ascundem Ministerului Justiției. Cel din 2016 este enumerat în rând cu celelalte protocoale, fără nici oreținere. Nu aveam motiv să nu-l prezentăm, de vreme ce toți îl știau, era lipsit de efecte, nu era nicio rațiune să-l ascundem”, a spus procurorul general.





„Primul document pe care îl voi prezenta este adresa Ministerului Justiției ca urmare a dezbaterilor pe care le-am avut in cadrul CSM si a disponibilității procurorului general de a pune la dispoziția ministrului, ne-a trimis această adresă în 19 martie 2018 în care spunea: „Domnule procuror general, în baza prerogativelor, vă solicităm să ne comunicați dacă și câte protocoale secrete sunt încheiate între Ministerul Public, DNA , DIICOT și SRI, data încheierii și semnatarii, precum și să demarați procedura legală de desecretizare. Răspunsul Ministerului Pulic către Ministerul Justției a fost din 20 martie: În atenția domnului ministru, având în vedere adresa dvs, vă comunicăm protocolul de cooperare dintre Ministerul Public și SRI, strict secret - este vorba de cel din 2009, și al doilea protocol dintre SRI și PÎCCJ, secret, 6 pagini, este protocolul din 2016”, mai spune Lazăr.





De asemenea, Augustin Lazăr a precizat că toate protocoalele au fost puse și la dispoziția CSM: „Aici vom găsi aceleași adrese. (...) "Am comunicat CSM și cele două protocoale din 2009 și 2016 cu mențiunea că cel de-al doilea protocol a fost denunțat. Protocolul este lipsit de orice efecte. El poate fi declasificat și sper să obținem această adresă de declasificare ca să încheiem discuția. (...) În perioada 20-29 martie, toate protocoalele au puse la dispoziția CSM. Au fost invitați membrii Consiliului prin mesaj, e-mail, pe care le am. Dacă va fi nevoie, vom prezenta. Membrii au fost invitați să studieze protocoalele la biroul de profil, pentru că toți magistraii au dreptul de a studia documentele clasificate”.

HotNews.ro a transmis LIVETEXT și VIDEO cele mai importante declarații ale procurorului general.





Augustin Lazăr

Este o perioadă foarte sensibilă pentru statul de drept și pentru justiție



Avem nevoie de media mai mult ca niciodată pentru a face cunoscut adevărul

Declarația are rolul de a stabilit adevărul cu privire la protocoalele de cooperare cu SRI

Pentru procurori adevărul e valoarea cea mai de preț

În calitate de procuror general, consider și o chestiune de onoare să clarific toate speculațiile apărute abundent în spațiul public

În spiritul transparenței instituționale, voi face publică corespondența cu ministrul Justiției și CSM

Adevărul nu trebuie să supere pe nimeni, e unul singur

În mod constant, pentru desecretizarea protocolului din 2016, primul demers a fost făcut în martie 2017, într-un cadrul legal

A se vedea protocoalele similare încheiate de SRI cu Inspecția Judiciară, CSM, Înalta Curte și alte instituții

Prin depunerea tuturor diligențelor pentru clarificări, fără a primi răspunsuri sau cu întârziere de la instituțiile în cauză

Toate protocoalele încheiate cu SRI au fost denunțate de părți, fiind lipsite de efecte

Au fost încheiate în cadrul legal, apoi au fost denunțate prompt în contextul suspiciunilor apărute în dezbaterea publică

Se poate lucra și fără protocoale

Probabil greșeala au fost că au fost secretizate

Se fac niște show-uri care nu fac bine nimănui, nici țării, nici justiției, nici ministerului Public

E o manipulare penibilă

A face pe cineva ignorant, a manipula pe cineva e ofensator la adresa opiniei publice inteligente

Sâmbătă ministrul Justiției a publicat pe Facebook două mesaje arătând că doar zilele acestea a aflat de acest lucru

Din corespondența avută rezultă modul sistematic în care am cooperat cu ministrul privind procedurile de desecretizare

Primul documente pe care îl voi prezenta este adresa ministrului Justiției că urmare dezbaterilor din CSM dl ministrul mi-a trimis această adresă, în martie 2018: Stimate dl procuror general (...) vă solicit să comunicați dacă și câte protocoale au fost încheiate cu SRI, data încheierii și semnatarii și să demarați procedura legală de desecretizare

Prompt, ministerul public răspunde: Având în vedere adresa dvs, vă comunicăm protocolul dintre ministerul Public și SRI, strict secret. Este protocolul din 2016. Asta era în 20 martie 2016

Nu sâmbătă s-a aflat această chestiune

Practic nu a produs efecte, nu a apucat să fie folosit în niciun mod acest protocol. În prezent se află în curs de aplicare procedura de desecretizare, precizam noi

În 3 aprilie 2018, ministerul Public comunică ministrului Justiției toate protocoalele semnate, ca urmare a discuțiilor purtate la CSM

Le-am trimis, le-am pus la dispoziție, nu aveam nicio reținere că ar fi ceva rău cu ele și nu aveam ce ascunde în fața ministrului Justiției

Protocolul din 2016 e din nou enumerat în rând cu celelalte protocoale, fără nicio reținere

Era lipsit de efecte, era în procedură de declasificare

Următoarea adresă către ministru, i-am pus la dispoziție și protocoalele încheiate cu MAI, erau două protocoale

Ultima pagină din acest set, dl ministru comunică CSM că nu are atribuția de a analiza și de a emite un punct de vedere referitor la protocoale încheiate de alte instituții publice

Sâmbătă, surprinzător, avea alt punct de vedere

Prezint o parte din corespondența cu CSM din care rezultă modul sistematic și permanent în care a fost informat Consiliul

Și aici găsim aceleași adrese prezentate ministrului Justiției. Nimeni nu a avut nicio obiecție

Am comunicat și CSM cele două protocoale

În mod repetate am cerut celeilalte părți două trei adrese pentru declasificare am făcut dar probabil că din neobservarea acestora ... protocolul e lipsit de orice efecte, sper să obținem această adresă de declasificare cât mai rapid

Din 20 până în 29 martie toate protocoalele au fost la dispoziția CSM

Au fost invitați membrii Consiliului prin mesaj e-mail pe care îl am să studieze protocoalele la biroul de profil de documente clasificate

Toți magistrații au dreptul de a analiza documente clasificate

În 2 aprilie, am transmis CSM toată evidența protocoalelor, inclusiv cel din 2016



Avem procedura de declasificare a protocoalelor cu SRI și MAI, am comunicat CSM toate protocoalele cu stadiul ... care sunt declasificate, care sunt în curs de declasificare

La ultima filă avem copia protocolului încheiat în 2005 între Parchetul general și SRI

A survenit OUG 6/2016 în urma deciziei CCR care reglementa niște probleme, le aducea în făgașul constituțional

Vă arăt ultimul aliniat de la art 8 al 1, care prevedea - condițiile tehnice de acces se stabilesc prin protocoale de cooperare încheiate de SRI cu ministerul Public și MAI, precum și alte instituții

Pe baza acestei dispoziții au fost încheiate protocoalele, care reglementau modul în care organele judiciare au acces la acest centru de supraveghere

OUG spune că în Legea privind organizarea judiciară se introduce un nou articol, 30: semestrial sau ori de câte ori e nevoie președintele ÎCCJ verifică modul de punere în aplicare în cadrul centrului supravegherile tehnice realizate de organele de urmărire penală

Observăm remarca ministrului Justiției, nu are competența de a verifica modul în care e pus în aplicare acest protocol, ci președintele ÎCCJ

Până în acest moment niciun incident nu a fost făcut public. Dacă exista vreun incident, ar fi adus la cunoștință publicului Augustin Lazăr a precizat că este vorba de o declarație de presă, și nu o conferință, astfel încât nu a răspuns la întrebările ziariștilor