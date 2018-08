BNR lansează în circuitul numismatic un set de monede dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România

Moneda din aur va avea o valoare nominală de 100 de lei, forma rotundă, cant zimţat, un diametru de 21 milimetri şi o greutate de 6,452 grame.Moneda din argint va avea o valoare nominală de 10 de lei, forma rotundă, cant zimţat, un diametru de 37 milimetri şi o greutate de 31,103 grame.Moneda din tombac cuprat va avea o valoare nominală de un leu, forma rotundă, cant zimţat, un diametru de 37 milimetri şi o greutate de 23,5 grame.Moneda din alamă pentru colecţionare va avea o valoare nominală de 50 de bani, forma rotundă, un diametru de 23,75 milimetri, o greutate de 6,1 grame şi o grosime la chenar de 1,9 mm.Cantul va fi inscripţionat cu "ROMÂNIA" de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte.Aversul monedei din aur redă scena trecerii armatei române în Dobrogea, reprezentată alegoric în litografia artistului plastic Henryk Dembitzky; inscripţia în arc de cerc ''ROMÂNIA'', valoarea nominală ''100 LEI'', stema României şi anul de emisiune ''2018''. Aversul monedei din argint redă scena trecerii armatei române în Dobrogea, reprezentată alegoric în litografia artistului plastic Henryk Dembitzky; inscripţia în arc de cerc ''ROMÂNIA'', valoarea nominală ''10 LEI'', stema României şi anul de emisiune ''2018''. Aversul monedei din tombac cuprat redă scena trecerii armatei române în Dobrogea, reprezentată alegoric în litografia artistului plastic Henryk Dembitzky; inscripţia în arc de cerc ''ROMÂNIA'', valoarea nominală ''1 LEU'', stema României şi anul de emisiune ''2018''. Aversul monedei din alamă, pentru colecţionare, redă scena trecerii armatei române în Dobrogea, reprezentată alegoric în litografia artistului plastic Henryk Dembitzky; inscripţia în arc de cerc ''ROMÂNIA'', valoarea nominală ''50 BANI'', stema României şi anul de emisiune ''2018''.Reversul comun tuturor monedelor (din aur, argint, tombac cuprat şi din alamă) prezintă portretul ecvestru al lui Carol I, inscripţia în arc de cerc ''140 DE ANI DE LA UNIREA DOBROGEI CU ROMÂNIA'' şi anul evenimentului aniversat ''1878''.Monedele vor fi ambalate, separat, în capsule de metacrilat transparent.Seturile de trei monede vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.Monedele din aur, argint şi tombac cuprat şi monedele din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România au putere circulatorie pe teritoriul României.Lansarea în circuitul numismatic a seturilor de trei monede şi a monedelor din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.