Pesta porcină - peste 350.000 de porci uciși, sute de joburi desființate. Ce fac autoritățile (sinteză)

- Județul Călărași - 2 focare în gospodăriile populației.









După ce Carniprod (Tulcea) a deschis lista neagră cu 45.000 de porci uciși și 150 de locuri de muncă desființate, confirmările de focare din județul Brăila - Tichilești și Gropeni - vor adăuga 200.000 la numărul de porci uciși și 600 de posturi la numărul locurilor de muncă desființate. Pănă la acel moment, totalul la nivel național al porcilor uciși era deja de peste 70.000 în ferme și aproape 50.000 în gospodării ale populației, astfel că numărul eutanasierilor va trece de 350.000.Reprezentanții fermierilor și liderii asociațiilor de consumatori acuză autoritățile că eutanasiază inclusiv porci sănătoși, nefiind capabile să identifice boala la fiecare animal în parte, și că le refuză crescătorilor posibilitatea de a evacua porcii sănătoși din zonele confirmate ca fiind focare de pestă porcină africană. În plus, observând agresivitatea cu care se răspândește boala, fermierii sunt convinși că România a fost (și, probabil, mai este) ținta unor atacuri bio-teroriste, astfel că a devenit necesară intervenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Iar președintelui Klaus Iohannis i se cere să instituie starea de necesitate - necesară adoptării unor măsuri mai ferme și urgente, dar și ca bază juridică pentru rezilierea de contracte sau acordarea de despăgubiri și de scutiri fiscale.„Am ajuns la 29.000 de porci ucişi dintr-un total de 45.000 de porci ce urmează să fie ucişi şi incineraţi. Trebuie să distrugem şi 500-600 de tone de carne de porc din depozite. Suntem într-o zonă critică aici, în apropiere de Delta Dunării. Pe viitor vom achiziţiona carne de porc de la alţi producători“, a spus Nicolae Ciuleac, proprietarul Carniprod Tulcea. Toţi cei 150 de angajaţi ai complexului de creştere a porcinelor vor rămâne fără serviciu. „Le mai dau luna asta salariu şi apoi Dumnezeu cu mila. Rămânem cu sectorul comercial, terenurile agricole, dar porcii să-i crească alţii“, a spus Nicolae Ciuleac.- complexul din localitatea Gropeni, județul Brăila, care adăpostește aproape 140.000 de porci. Toate animalele din fermă vor fi eutanasiate. Inițial, existența pestei porcine africane a fost confirmată de un laborator veterinar din Brăila, dar pentru confirmarea oficială a virusului a fost nevoie și de o confirmare a Laboratorului Național de Referință din București. Rezultatele analizelor făcute în Capitală au venit sâmbătă și au confirmat contaminarea cu virusul pestei porcine africane la ferma din Gropeni, județul Brăila. Astfel, toți porcii din fermă - aproximativ 140.000 de animale - vor fi eutanasiați, iar operațiunea va începe luni, fiind necesare pregătiri din cauza numărului foarte mare de animale care vor fi sacrificate.Confirmarea de la Gropeni apare la scurt timp după ce virusul a fost confirmat la un alt complex din județul Brăila, în localitatea Tichilești, unde erau 35.000 de porci., arătau că pesta porcină africană evoluează în două zone geografice, fiind confirmate în prezent 727 de focare, situate în 156 de localități din 10 județe.„În zona de nord-vest a României, boala evoluează în 3 județe, Satu-Mare, Sălaj şi Bihor, prezența virusului fiind confirmată în 14 localităţi. Au fost uciși 1.382 de porci domestici și au fost afectaţi 14 porci mistreți. În zona de sud-est, boala a fost confirmată în 142 de localităţi, din judeţele Tulcea, Constanţa, Brăila, Ialomița, Galați, Călărași și Ilfov. Au fost uciși 46.286 de porci domestici din gospodăriile populaţiei, iar în 8 exploatații comerciale de mare capacitate, până la data de 22 august 2018, au fost uciși 70.036 de porci”, a menționat ANSVSA.Detaliat, situația evoluției focarelor de PPA se prezintă astfel:Regiunea de nord-vest- Județul Satu-Mare - 7 focare în gospodăriile populației și 10 cazuri la mistreți;- Județul Bihor - 28 de focare în gospodăriile populației și un caz la mistreț;- Judeţul Sălaj - 3 cazuri la mistreţi.Regiunea de sud-est- Județul Tulcea - 514 focare, din care 508 focare în gospodăriile populației, un focar într-o exploataţie comercială de tip A, 4 focare în exploatații comerciale industriale, un focar într-un abator aparținând unei exploatații comerciale și 17 cazuri la mistreți;- Județul Brăila - 29 de focare în gopodăriile populației și 2 în exploatații comerciale;- Județul Constanța - 53 de focare în gospodăriile populației;- Judeţul Ialomiţa - 89 de focare în gospodăriile populației și un caz la mistreț;- Judeţul Galaţi - 2 focare în gospodăriile populației;- Județul Ilfov - un focar într-o anexă a unei stâne;La nivelul autorităților, eforturile sunt pe măsura urgenței și intensității crizei, dar rezultatele acestora nu îi satisfac pe fermieri. Singura măsură de care se „agață” oficialii este despăgubirea în bani pe care o va acorda statul celor afectați de pesta porcină, dar și această despăgubire este pusă sub semnul întrebării. „Despăgubirea pentru persoanele și fermele afectate de pesta porcină africană se acordă doar temporar, ca măsură de ultim resort”, a transmis, într-o scrisoare adresată ca răspuns la solicitarea europarlamentarului român Laurențiu Rebega.„Sunt complet familiarizat cu faptul că restricțiile veterinare au efecte economice asupra crescătorilor de porci din zonele în cauză. Articolul 220 al Regulamentului UE Nr. 1308/2013, care stabilește organizarea comună a piețelor produselor agricole, oferă posibilitatea de a adopta măsuri pentru susținerea pieței, care sunt de natură excepțională și temporară. Acest tip de măsură de susținere a pieței poate fi acordat doar pentru o perioadă scurtă de timp pentru a completa măsuri veterinare țintite. Aceste măsuri nu sunt, sub nici o formă, menite să ofere ajutor financiar continuu în zonele restricționate”, a precizat comisarul european, în scrisoarea către Laurențiu Rebega.De cealaltă parte,, a declarat într-un interviu pentru Mediafax că „avem fonduri suficiente (n.n.- pentru gestionarea crizei generate de pesta porcină africană), am primit tot ce am solicitat la rectificarea bugetară - desigur, în raport cu estimările pe care le-am făcut privind evoluția bolii”.„Pentru gospodăriile afectate, până acum s-au finalizat 93 de dosare care prevăd despăgubiri în valoare totală de 217.700 de lei, dar mai avem în lucru, în diferite faze de analiză și avizare, încă 1.728 de dosare. Despăgubirile vor fi plătite, de altfel comisiile de evaluare pentru despăgubiri lucrează în plin, noi încercăm ca în interiorul termenului de 90 de zile, prevăzut de legislație, să facem aceste plăți”, a mai spus Geronimo Brănescu.Chiar și, acuzându-l pe președintele Klaus Iohannis că boicotează rectificarea bugetară, îi reproșează că încurcă inclusiv socotelile gestionărr pestei porcine „Prin proiectul rectificării bugetare sunt asigurate resurse pentru plata compensațiilor pentru animalele sacrificate, achiziționarea de dezinfectanți, incineratoare mobile, transportul animalelor sacrificate etc. Întârzierea adoptării rectificării bugetare afectează buna desfășurare a Programului de control și combatere a pestei porcine africane”, a transmis, vineri, Guvernul.Până și, a declarat recent că pesta porcină africană nu a fost inclusă în calculele prognozei de inflație, dar importurile masive de carne înregistrate după declanșarea acestei crize sunt „o realitate”. „Pesta porcină nu am inclus-o în calculele noastre. S-au importat însă cantități mari de carne în această perioadă, ceea ce este o realitate”, a spus Mugur Isărescu, după conferința de prezentare a noului Raport asupra inflației. „Avem oameni care se plimbă prin piețe și se uită la prețuri; considerăm că prețurile la alimente sunt rezonabile și vă asigurăm că inflația tinde în jos”, a mai spus guvernatorul.La sfârșitul acestei săptămâni, la sediul central al ANSVSA,, a expus rezultatele cercetărilor sale asupra virusului pestei porcine africane, dar și experiența dobândită în lupta pentru combaterea acestei boli, în țări precum Spania, Portugalia și Lituania. Principalele probleme în controlul pestei porcine africane, conform expertului sunt: organismul animal nu produce anticorpi pentru neutralizare (motiv pentru care încă nu s-a găsit un vaccin), rezistența mare la condițiile de mediu, variabilitate a genotipurilor mare (24 genotipuri), semnele clinice ale animalelor infectate sunt asemănătoare cu cele ale altor boli, diagnosticul se poate pune doar în urma analizelor de laborator, contaminarea se face pe mai multe căi (insecte contaminate, resturi contaminate, animale purtătoare, condiții de biosecuritate nerespectate).Potrivit analizei prof. José Manuel Sánchez-Vizcaíno, principalele probleme în ceea ce privește pesta porcină africană sunt fermele cu biosecuritate slabă (cu animale crescute în aer liber, cu posibilitate de mișcare și în afara padocurilor, în curte), procesul de identificare a animalelor efectuat necorespunzător, ceea ce creează probleme în transabilitate, controlul scăzut al mișcării animalelor și al dezinfecției vehiculelor de transport. De asemenea, expertul susține că este nevoie de un program global de eradicare, schimbări în industria porcului și să se găsească soluții pentru mișcările din fermele comerciale. Printre factorii de risc, cei mai importanți au fost menționați importurile ilegale de porci vii și produsele din carne de porc și biosecuritatea scăzută în exploatațiile de creștere a porcilor. A fost subliniat faptul că, în cazul bolilor care prezintă un pericol de răspândire prin intermediul animalelor sălbatice, biosecuritatea reprezintă un instrument esențial.Până atunci, însă... „Îmi vine să plâng, să văd zeci de mii de animale sacrificate. Nu ştiu dacă dumneavoastră realizaţi lucrul acesta. Pe partea aia de gard se vede altfel. Pierderea e foarte mare, de ordinul milioanelor de euro. Ferma s-a închis deja. E în şomaj toată lumea, inclusiv eu. Este foarte agresiv virusul. Se distruge zootehnia. Deja s-a distrus o bucată bună de ea. Bănuiesc că tot sud-estul ţării noastre este la pământ şi va fi în continuare la pământ”, a declarat fostul şef al fermei de porci de la Tichileşti, Alexandru Dumitrescu.