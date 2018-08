Miting al veganilor la Cluj-Napoca: circa 50 de persoane au cerut oprirea uciderii animalelor pentru consum

"Scopul acestui marş este de aducere la cunoștința oamenilor ceea ce li se întâmplă animalelor, faptul că sunt exploatate şi sunt abuzate într-un moment în care societatea noastră este îndeajuns de dezvoltată astfel încât să nu mai fim nevoiţi să exploatăm animalele, pentru că putem avea o dietă bazată pe plante, de unde ne putem lua toţi nutrienţii şi, în acelaşi timp, să nu facem rău altor fiinţe din jurul nostru", a spus Eduard Nistru, din partea asociaţiei "Vegan în Cluj-Napoca".El a adăugat că încă un argument în plus pentru a deveni vegan este faptul că produsele din carne sunt cancerigene.Protestatarii s-au adunat în Piaţa Avram Iancu şi apoi au pornit într-un marş prin zona centrală a oraşului.Ei au purtat pancarte cu mesaje de protecţie a animalelor, precum "Respect şi compasiune faţă de toate fiinţele. Fii parte din generaţia care pune capăt exploatării animalelor!", "Stop folosirii animalelor"."Acest marş are ca scop aducerea la cunoştinţa societăţii a celui mai mare genocid din istoria umanităţii şi onorarea memoriei zecilor de miliarde de animale ucise anual, dar şi promovarea unui mesaj de pace şi o alternativă la stilul de viaţă obişnuit - cel care presupune exploatarea animalelor - care să se bazeze pe plante. Este încă un pas înainte înspre o lume în care compasiunea pentru toate fiinţele pământului va prevala. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a inclus în 2015 produsele procesate din carne în gradul I de risc pentru cancer, alături de tutun, azbest şi plutoniu, iar carnea în gradul II de risc. De asemenea, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations) atrage atenţia asupra impactului ecologic al consumului de produse provenite din exploatarea animalelor", se arată într-un mesaj al organizatorilor evenimentului.