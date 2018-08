Peste 65% din locurile de la Universitatea de Vest din Timișoara, disponibile pentru admiterea de toamnă

Peste 65% din locurile cu taxă, plus alte 200 bugetate sunt libere, la Universitatea de Vest din Timișoara, pentru sesiunea de toamnă a admiterii. Rectorul instituției a spus că a crescut numărul locurilor libere față de anul trecut și pentru că s-au înscris mai puțini elevi la Bac, potrivit Mediafax.Universitatea de Vest din Timișoara a scos la concurs, pentru sesiunea din vară a admiterii, 2.072 de locuri la buget, plus alte 4.199 în regim cu taxă, pentru cele 77 de specializări de licență. Însă, la finalul admiterii, au mai rămas libere peste 200 de locuri bugetate, plus 2.800 din cele în regim cu taxă. Asta spre deosebire de admiterea de anul trecut, când la Universitatea de Vest numărul locurilor în regim cu taxă care au rămas neocupate a fost de aproximativ 2.300.Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, a declarat corespondentului Mediafax, că o explicație a scăderii numărului candidaților înscriși ar putea fi faptul că a scăzut și “cohorta școlară”, dar și numărul elevilor care s-au înscris la examenul de Bacalaureat.“Nici anul trecut nu am ocupat toate locurile cu taxă, nici anul acesta, dar noi am scos în oferta educațională întreaga capacitate de școlarizare a universității, ca să arătăm forța pe care o avem în școlarizare. Noi suntem conștienți că nu le putem ocupa pe toate, doar că aceasta este capacitatea aprobată de organismele de asigurare a calității la nivel național. Da, este o scădere a numărului de înscriși față de anul trecut, dar și la nivel național se poate constata acest lucru, pentru că cohorta școlară este mult mai mică față de cea din anii precedenți.Din câte am înțeles, procentul de promovare la Bacalaureat anul acesta a fost mult mai mare ca anul trecut, dar numărul celor înscriși la examen a fost mai mic”, a afirmat Marilen Pirtea. Rectorul Universității de Vest din Timișoara estimează că, la finalul admiterii din toamnăi, organizată după afișarea rezultatelor la sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat, vor fi ocupate aproximativ 10% din locurile libere.Pe de altă parte, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara mai are disponibile doar 56 de locuri libere, la Facultatea de Farmacie, dintre care patru la buget, Universitatea Politehnica din Timișoara – 589 locuri libere, dintre care 341 bugetate, iar Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului – 761, dintre care 107 la buget.