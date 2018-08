Iohannis: Înainte de protestul din 10 august, nu am avut informări de la SRI despre posibile violențe / Rămân la părerea că instituțiile statului au hiper-reacționat

"Nu am avut astfel de informări înainte. Am rămas extrem, extrem de trist după ce s-a terminat şi după cum s-a terminat mitingul din 10 august. Rămân în continuare la părerea mea, că instituţiile statului au hiper-reacţionat într-un mod greu, foarte greu de înţeles. În continuare există o suspiciune care se consolidează că au fost unii incitatori trimişi acolo, în piaţă, dar toate aceste lucruri le vor elucida instituţiile care se vor ocupa cu asta", a spus Iohannis, întrebat dacă a primit informări de la SRI înainte de 10 august despre posibile violenţe la mitingul din Bucureşti.Iohannis a afirmat că nu a încercat să discute nici cu premierul, nici cu ministrul Afacerilor Interne despre cele petrecute la mitingul din 10 august din Capitală."Nu am discutat, fiindcă aceste lucruri mai întâi trebuie clarificate de instituţiile abilitate, după aceea putem să discutam eventual câteva concluzii politice. Acum nu vorbim despre concluzii politice, vorbim despre concluzii, de exemplu, de natură penală", a spus Iohannis.Sursa: Agerpres