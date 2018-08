Viceprimarul Bădulescu, despre proteste: Am avut parte de bătăi de stradă de tip Belfast / De la cine primeam informații? De la Facebook

Belfast este cel mai mare oraș din Irlanda de Nord și este celebru pentru perioada de violență și pentru agitația politică ce a început în a doua parte a anilor 60 și s-a sfârșit spre anul 2000.

”Violența era aproape de neimaginat”, a susținut Bădulescu, afirmând că Jandarmeria nu a greșit prin reprimarea protestatarilor. ”În opinia mea, jandarmii au procedat atât cât au putut pentru a restabili ordinea de drept”.”De la cine primeam informații? De la cine primeați și dumneavoastră, de la Facebook”, a răspuns el la o întrebare pe această temă a jurnaliștilor.El a spus că s-a dus acolo să vadă ”dacă sunt manipulanții de tramvai în regulă, că avem depou în spatele Guvernului”.Bădulescu a fost chemat, vineri, de către procurorii militari de la Parchetul General, pentru a fi audiat în dosarul care vizează violențele de la protestul din 10 august. Viceprimarul spunea luni că a fost în Piața Victoriei dar ”a avut treabă doar cu RATB-ul””Am fost în piață. Toată lumea a fost. Cum a mers Orban, am fost și eu. Am stat și m-am uitat la lume, ce să fac. Nu am fost în comandament, nu am dat ordine. Noi nu avem atribuții. Legea 550/2004 spune clar cine dă ordine și în ce condiții. Eu am fost în piață să văd dacă oamenii de la RATB au nevoie de ceva, că s-au luat măsuri de devierea circulației. Când se iau măsurile astea eu trebuie să semnez pe niște documente, mă ocup de RATB. Eu am avut treabă doar cu RATB-ul”, a declarat Aurelian Bădulescu pentru HotNews.ro.